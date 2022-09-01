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Юрий Гура: У нас есть игроки, которые достойно могут выглядеть на позиции Ковальца
О старте "Александрии" в новом чемпионате и кадровой ситуации
Юрій Гура, фото - ФК "Олександрія"
По иронии судьбы в каждом из двух туров, сыгранных на старте чемпионата подопечными Юрия Гуры, их ждали принципиальные испытания. Сначала "Александрия" встретилась в областном дерби с "Ингульцом" из Петрово, а затем померялась силами с нынешней командой многолетнего наставника "горожан" Владимира Шарана - "Минаем".
В ходе подготовки к следующему матчу – с харьковским «Металлистом» главный тренер александрийцев дал интервью корреспонденту UA-Футбол, в котором поделился мыслями об удачном старте, оценил стиль игры «Миная» и рассказал о содействии нашим защитникам в борьбе с врагом.
- В первых двух матчах набрано максимум очков. Ожидали, что все сложится именно так?
– Ожидал, конечно. Это можно сказать о любом тренере, и я – не исключение. Победы ждешь в каждом матче, однако бывает, что не всегда складывается. Приятно, что на старте нам это удалось.
- Победа над кем из соперников - "Ингульцом" или "Минаем" далась труднее?
– (Ненадолго задумавшись). Думаю, что над "Минаем". Все потому, что судьба матча решилась только на последних минутах. Не сказал бы, что эта игра была сверхтяжелой или проблемной. Допустили ошибки – вот тогда и возникла проблема. А так в целом смотрелись неплохо.
– После победного гола в ворота закарпатской команды вы обхватили голову руками и направили взгляд вверх. Помните эти ощущения?
– Конечно! Я потом сложил ладони и произнес: "Слава Богу!". Тогда меня поразили и гол-красавец Цурикова, и сам факт такой неожиданной развязки.
– Тренеры обычно победный состав не меняют. Чем тогда объяснить отсутствие на поле в игре с "Минаем" Александра Мельника, вместо которого появился Богдан Белошевский?
– В предыдущей игре с "Ингульцем" Мельник получил травму, поэтому сейчас восстанавливается. Не исключено, что повреждение серьезное: что-то с коленом – в частности, есть подозрение на мениск. Александр проходит обследование, поэтому на время с состава выпал.
- Судя по ходу событий в игре с "Минаем", физическая готовность ваших подопечных не вызывает беспокойства?
- На этот счет есть определенные вопросы. Однако, думаю, постепенно будем их решать.
– Со своим закарпатским коллегой Владимиром Шараном вы долгое время работали в александрийском клубе. Что можете сказать о его нынешней команде?
– Еще перед началом поединка мы поздоровались друг с другом. По игре "Миная" виден стиль Богдановича (Шарана – прим. авт.). Он исповедует игру оборонительного плана, все должны действовать строго. Чувствуется рука специалиста.
- Год назад после двух стартовых туров "Александрия" имела всего три пункта. Выходит, в начале нынешнего сезона коэффициент продуктивности у ваших подопечных стал еще выше?
- Думаю, да. Здесь все в комплексе – и стечение положительных обстоятельств, и игровая закономерность, и даже везение. В спорте вообще, как и в футболе в частности, упомянутые факторы вместе с желанием футболистов должны гармонично сочетаться и приносить результат. В данном случае именно так оно и вышло.
- В течение не одного сезона ведущую роль в игре "Александрии" играл Кирилл Ковалец. Его потеря ощутима?
– Конечно. Это ведь был ключевой футболист конструктивного плана. Он хоть и покинул команду, но мы поддерживаем связь. периодически созваниваемся с Кириллом, разговариваем. Вот только с началом чемпионата пока не контактировали, ведь по этой причине времени стало мало. Впрочем, на сегодняшний день у нас есть игроки, которые достойно могут выглядеть на позиции Ковальца.
- В нынешнем сезоне в составе "Александрии" дебютировали сразу три новичка зимнего пополнения – Владислав Калитвинцев, Артур Авагимян, Богдан Белошевский и летнего – Викентий Волошин, Богдан Кобзарь, Артем Шулянский. Ваши надежды они оправдывают?
– Хочется, чтобы еще больше оправдывали. У нас в команде сейчас 26 человек, так что на каждого из новичков, как и на остальных футболистов, мы надеемся. На кого нам еще надеяться, как не на них?
- Намерены доукомплектоваться еще несколькими футболистами в ближайшее время?
- Трансферное окно до 22 сентября еще открыто, поэтому не исключаю, что, возможно, какие-то варианты относительно новичков еще будут. Посмотрим. По крайней мере, селекционная работа ведется круглый год, так что все может быть.
– По любимой команде александрийские болельщики соскучились?
– Знаю, что сейчас все скучают по футболу. Так что очень хотелось бы, чтобы война как можно скорее закончилась и люди имели возможность приходить на спектакли. На это действие. На футбол.
– "Александрия" помогает ВСУ?
– Конечно. С первого дня войны и наш клуб, и сами футболисты помогают Вооруженным Силам Украины и территориальной обороне всем, чем можем. Дай Бог, чтобы все мы как можно быстрее дождались победы.
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