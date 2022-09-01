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Легионер Вереса покинул ровенский клуб, не сыграв ни одного матча
Права на футболиста принадлежат эстонской "Флоре"
Фото: НК Верес
Полузащитник "Вереса" Владислав Крейда официально покинул ровенский клуб. Напомним, права на 22-летнего футболиста принадлежат эстонской "Флоре".
В январе этого года эстонец подписал арендное соглашение с "красно-черными" сроком на год, но из-за начала полномасштабной российской агрессии против Украины так и не сыграл за ровенчан ни одного официального матча.
"Клуб серьезно рассчитывал на Влада до войны, и если бы не эта ситуация – я уверен, что игрок сборной Эстонии продемонстрировал свои лучшие качества. Пока так сложилось, что и сам футболист имел определенные сомнения в возвращении в Украину, и команда по состоянию на сегодняшний день уже укомплектована.
Новый футболист без прохождения сборов вряд ли бы смог быстро влиться в коллектив. Мы благодарим Владислава и его представителей за понимание ситуации и за то, что нам удалось достичь компромисса по всем юридическим вопросам в связи с войной. Хочется пожелать успеха Крейде и, возможно, к новым встречам, никогда не говори никогда, – рассказал советник президента клуба Сергей Коваль.
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