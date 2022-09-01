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Легионер Вереса покинул ровенский клуб, не сыграв ни одного матча

Премьер-лига
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Права на футболиста принадлежат эстонской "Флоре"

Легионер Вереса покинул ровенский клуб, не сыграв ни одного матча

Фото: НК Верес

Новина українською

Полузащитник "Вереса" Владислав Крейда официально покинул ровенский клуб. Напомним, права на 22-летнего футболиста принадлежат эстонской "Флоре".

В январе этого года эстонец подписал арендное соглашение с "красно-черными" сроком на год, но из-за начала полномасштабной российской агрессии против Украины так и не сыграл за ровенчан ни одного официального матча.

"Клуб серьезно рассчитывал на Влада до войны, и если бы не эта ситуация – я уверен, что игрок сборной Эстонии продемонстрировал свои лучшие качества. Пока так сложилось, что и сам футболист имел определенные сомнения в возвращении в Украину, и команда по состоянию на сегодняшний день уже укомплектована.

Новый футболист без прохождения сборов вряд ли бы смог быстро влиться в коллектив. Мы благодарим Владислава и его представителей за понимание ситуации и за то, что нам удалось достичь компромисса по всем юридическим вопросам в связи с войной. Хочется пожелать успеха Крейде и, возможно, к новым встречам, никогда не говори никогда, – рассказал советник президента клуба Сергей Коваль.

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В статье: Верес (Ровно) Владислав Крейда
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Источник:
НК Верес

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