Официально. Днепр-1 усилился защитником сборной Алжира

Левый защитник "Боавишты" и сборной Алжира Янис Амаш стал игроком "Днепра-1", сообщает пресс-служба украинского клуба.

23-летний новичок заключил трудовое соглашение с днепрянами сроком на четыре года. Легионер будет выступать в футболке под номером 13. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит примерно 600 тысяч евро. Также "Боавишта" получит процент от будущих продаж игрока.

В минувшем сезоне Амаш отыграл 31 матч за португальский клуб, в которых забил 4 гола и выполнил 5 результативных передач. В составе национальной сборной Алжира он провел 1 матч. Его рыночная стоимость оценивается в 2 млн евро.