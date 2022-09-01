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Официально. Днепр-1 усилился защитником сборной Алжира
Очередной новичок для днепрян
Фото: СК Днепр-1
Левый защитник "Боавишты" и сборной Алжира Янис Амаш стал игроком "Днепра-1", сообщает пресс-служба украинского клуба.
23-летний новичок заключил трудовое соглашение с днепрянами сроком на четыре года. Легионер будет выступать в футболке под номером 13. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит примерно 600 тысяч евро. Также "Боавишта" получит процент от будущих продаж игрока.
В минувшем сезоне Амаш отыграл 31 матч за португальский клуб, в которых забил 4 гола и выполнил 5 результативных передач. В составе национальной сборной Алжира он провел 1 матч. Его рыночная стоимость оценивается в 2 млн евро.
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