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Мудрик останется в Шахтере как минимум до зимы

Премьер-лига
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Горняки не планирует совершать сделку в ближайшее время

Мудрик останется в Шахтере как минимум до зимы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик останется в донецкой команде как минимум до зимы.

По информации авторитетного журналиста The Guardian Ник Эймса, "горняки" не планируют совершать никаких сделок с "Брентфордом" или каким-либо другим клубом. Заинтересованные клубы, в том числе и "Арсенал", будут продолжать внимательно следить за Мудриком во время его выступлений в Лиге чемпионов.

Ранее была информация, что "Брентфорд" предложил за 21-летнего украинца 30 миллионов евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Брентфорд Михаил Мудрик
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