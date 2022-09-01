Мудрик останется в Шахтере как минимум до зимы

Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик останется в донецкой команде как минимум до зимы.

По информации авторитетного журналиста The Guardian Ник Эймса, "горняки" не планируют совершать никаких сделок с "Брентфордом" или каким-либо другим клубом. Заинтересованные клубы, в том числе и "Арсенал", будут продолжать внимательно следить за Мудриком во время его выступлений в Лиге чемпионов.

Ранее была информация, что "Брентфорд" предложил за 21-летнего украинца 30 миллионов евро.