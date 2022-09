Мудрик останется в Шахтере как минимум до зимы

Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик останется в донецкой команде как минимум до зимы.

По информации авторитетного журналиста The Guardian Ник Эймса, "горняки" не планируют совершать никаких сделок с "Брентфордом" или каким-либо другим клубом. Заинтересованные клубы, в том числе и "Арсенал", будут продолжать внимательно следить за Мудриком во время его выступлений в Лиге чемпионов.

Ранее была информация, что "Брентфорд" предложил за 21-летнего украинца 30 миллионов евро.

Expect Mykhaylo Mudryk to be one of the sagas of winter window. No deal for Brentford or anyone else this time barring remarkable late turnaround. Suitors, including Arsenal, will continue to watch closely & see how he fares for Shakhtar in CL.