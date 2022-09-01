Клубы попросили УПЛ развести во времени начало матчей с участием Динамо и Днепра-1

В рамках 3-го тура чемпионата Украины "Заря" встретится с "Динамо", а "Днепр-1" с "Вересом". Обе встречи состоятся в субботу, 3 сентября в одно и то же время - в 13:00.

Клубы УПЛ обратились к руководству лиги с требованием развести во времени начало поединков. УПЛ пока никак не ответила на это просьбу.

Напомним, "Заря" лидирует в турнирной таблице УПЛ, "Динамо" идет последним, "Днепр-1" расположился на 7-й позиции, а "Верес" занимает четвертую строчку.