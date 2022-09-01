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Клубы попросили УПЛ развести во времени начало матчей с участием Динамо и Днепра-1
Лига пока никак не отреагировала
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
В рамках 3-го тура чемпионата Украины "Заря" встретится с "Динамо", а "Днепр-1" с "Вересом". Обе встречи состоятся в субботу, 3 сентября в одно и то же время - в 13:00.
Клубы УПЛ обратились к руководству лиги с требованием развести во времени начало поединков. УПЛ пока никак не ответила на это просьбу.
Напомним, "Заря" лидирует в турнирной таблице УПЛ, "Динамо" идет последним, "Днепр-1" расположился на 7-й позиции, а "Верес" занимает четвертую строчку.
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