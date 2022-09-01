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Клубы попросили УПЛ развести во времени начало матчей с участием Динамо и Днепра-1

Премьер-лига
(2 голосов)

Лига пока никак не отреагировала

Клубы попросили УПЛ развести во времени начало матчей с участием Динамо и Днепра-1

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

В рамках 3-го тура чемпионата Украины "Заря" встретится с "Динамо", а "Днепр-1" с "Вересом". Обе встречи состоятся в субботу, 3 сентября в одно и то же время - в 13:00.

Клубы УПЛ обратились к руководству лиги с требованием развести во времени начало поединков. УПЛ пока никак не ответила на это просьбу.

Напомним, "Заря" лидирует в турнирной таблице УПЛ, "Динамо" идет последним, "Днепр-1" расположился на 7-й позиции, а "Верес" занимает четвертую строчку.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Верес (Ровно) СК Днепр-1
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Комментарии (3)
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kensington_chap (Дніпро)
01.09.2022 в 16:01
Ну, як можна писати, хто яку позицію займає? В когось зіграно два матчі, а в когось взагалі один
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+1
0
InquisitorXl (Полтава)
01.09.2022 в 15:24
А що плюси не можуть показати 2 матчі одночасно?)
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0
0
380974904829 (Одесса)
01.09.2022 в 15:43
Униан пусть покажет
Ответить
0
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