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Русол: Не нравится те механизмы, которыми нас мягко принуждают к согласию на вхождение в пул

Премьер-лига
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Позиция Днепра-1 по единому телепулу

Русол: Не нравится те механизмы, которыми нас мягко принуждают к согласию на вхождение в пул

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол на пресс-конференции по единому телепулу прокомментировал позицию клуба.

"Некоторые мотивы у нас пересекаются с "Динамо". Во-первых, мы считаем, что права принадлежат в первую очередь клубам. Мы не совсем довольны тем предложением, которое делает Setanta. Считаем, что в этой ситуации имеем право выбирать, подходит ли нам это предложение или нет. Нам очень не нравится тот способ и те механизмы, которыми нас, скажем так, мягко принуждают к согласию на вхождение в пул.

Мы тоже за переговоры, за какую-то конструктивную позицию. Также не противимся тому, что нам нужно создавать общий телепул. Но считаем, что время сейчас не совсем подходящее для этого. Ни в плане рынка, ни в плане ситуации в стране. Сегодня мы должны сделать продукт максимально доступным и дать возможность смотреть его как можно большей аудитории", — сказал Русол.

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В статье: Андрей Русол СК Днепр-1 телепул
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Источник:
Трибуна

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