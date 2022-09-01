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Русол: Не нравится те механизмы, которыми нас мягко принуждают к согласию на вхождение в пул
Позиция Днепра-1 по единому телепулу
scdnipro1.com.ua
Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол на пресс-конференции по единому телепулу прокомментировал позицию клуба.
"Некоторые мотивы у нас пересекаются с "Динамо". Во-первых, мы считаем, что права принадлежат в первую очередь клубам. Мы не совсем довольны тем предложением, которое делает Setanta. Считаем, что в этой ситуации имеем право выбирать, подходит ли нам это предложение или нет. Нам очень не нравится тот способ и те механизмы, которыми нас, скажем так, мягко принуждают к согласию на вхождение в пул.
Мы тоже за переговоры, за какую-то конструктивную позицию. Также не противимся тому, что нам нужно создавать общий телепул. Но считаем, что время сейчас не совсем подходящее для этого. Ни в плане рынка, ни в плане ситуации в стране. Сегодня мы должны сделать продукт максимально доступным и дать возможность смотреть его как можно большей аудитории", — сказал Русол.
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