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Представитель Динамо: Решение по телепулу должно приниматься единогласно, а не большинством голосов
Позиция киевского клуба
Заместитель генерального директора "
"Согласно нашим регламентным нормам, всеми правами владеет хозяин, непосредственно организатор проведения матчей. Поэтому мы считаем, что в первую очередь права принадлежат клубам.
Понимаете, я работал в свое время в Премьер-лиге, был организатором создания первого пула в 2008 году".
Также Мохник считает, что решение о создании единого телепула должно приниматься единогласно, а не большинством голосов.
"Сегодня есть пул, но юридически нет. Ни один клуб как субъект не заключал договор, ни с Премьер-лигой, ни с УАФ Маркетинг, ни с дочерним предприятием УПЛ Маркетинг касательно передачи своих прав.
Здесь нужно с клубом договориться, что он был заинтересован. Решение по телепулу должно быть единогласным, 100%. А "большинство, 11-12, проголосовали за, вы должны выполнять" – так не будет", — сказал Мохник.
Напомним, что большая часть клубов выступала за предложение от Сетанты. Против высказались: "Динамо", "Заря", ФК "Рух", "Металлист" и "Днепр-1". Но все же решение о создании единого телепула было принято большинством голосов.
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