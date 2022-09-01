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Представитель Динамо: Решение по телепулу должно приниматься единогласно, а не большинством голосов

Премьер-лига
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(2 голосов)

Позиция киевского клуба

Представитель Динамо: Решение по телепулу должно приниматься единогласно, а не большинством голосов

Новина українською

Заместитель генерального директора "Динамо" Сергей Мохник на пресс-конференции по единому телепулу пояснил позицию киевского клуба.

"Согласно нашим регламентным нормам, всеми правами владеет хозяин, непосредственно организатор проведения матчей. Поэтому мы считаем, что в первую очередь права принадлежат клубам.

Понимаете, я работал в свое время в Премьер-лиге, был организатором создания первого пула в 2008 году".

Также Мохник считает, что решение о создании единого телепула должно приниматься единогласно, а не большинством голосов.

"Сегодня есть пул, но юридически нет. Ни один клуб как субъект не заключал договор, ни с Премьер-лигой, ни с УАФ Маркетинг, ни с дочерним предприятием УПЛ Маркетинг касательно передачи своих прав.

Здесь нужно с клубом договориться, что он был заинтересован. Решение по телепулу должно быть единогласным, 100%. А "большинство, 11-12, проголосовали за, вы должны выполнять" – так не будет", — сказал Мохник.

Напомним, что большая часть клубов выступала за предложение от Сетанты. Против высказались: "Динамо", "Заря", ФК "Рух", "Металлист" и "Днепр-1". Но все же решение о создании единого телепула было принято большинством голосов.

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В статье: Динамо (Киев) Сергей Мохник телепул
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Источник:
http://fanday.net

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