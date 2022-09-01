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Рух - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Рух" - "Шахтер", украинская Премьер-лига, 2 сентября 2022

Рух - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Вымучив гол в игре против "Кривбасса", донецкий "Шахтер" смог добыть свою первую победу в рамках нового сезона. По итогам двух турах на счету коллектива Йовичевича четыре набранных очка. В целом, неплохой результат, однако матчи против криворожан и "Металлиста 1925" показали - хорватскому тренеру есть над чем работать. Особенно в преддверии старта Лиги Чемпионов.

У "Руха" дела куда хуже. В Лиге Чемпионов их взрослая команда, в отличие от юношеской, играть не будет, однако это не главная проблема. Коллектив Кучука дважды проиграл на старте и если белорусский наставник в скором времени не исправит проблему, то и для клуба в целом, и для него лично, все может закончиться плохо.

Смотрите матч третьего тура УПЛ в пятницу, второго сентября, на канале "Setanta Sports". Начало игры в 17:00.

Трансляция матча
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Трансляція матчу Рух - Шахтар
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При этом мы также отметим, что данный поединок также числиться в программе передач канала "2+2". Напомним, что "Рух" входит число протестующих против единого телепула.

Читайте такжеСуд запретил УПЛ и УАФ наказывать клубы за нарушение условий единого телепула

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Рух" - "Шахтер" на UA-Футбол>>

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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