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Рух - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Рух" - "Шахтер", украинская Премьер-лига, 2 сентября 2022
Фото: ФК Шахтер
Вымучив гол в игре против "Кривбасса", донецкий "Шахтер" смог добыть свою первую победу в рамках нового сезона. По итогам двух турах на счету коллектива Йовичевича четыре набранных очка. В целом, неплохой результат, однако матчи против криворожан и "Металлиста 1925" показали - хорватскому тренеру есть над чем работать. Особенно в преддверии старта Лиги Чемпионов.
У "Руха" дела куда хуже. В Лиге Чемпионов их взрослая команда, в отличие от юношеской, играть не будет, однако это не главная проблема. Коллектив Кучука дважды проиграл на старте и если белорусский наставник в скором времени не исправит проблему, то и для клуба в целом, и для него лично, все может закончиться плохо.
Смотрите матч третьего тура УПЛ в пятницу, второго сентября, на канале "Setanta Sports". Начало игры в 17:00.
При этом мы также отметим, что данный поединок также числиться в программе передач канала "2+2". Напомним, что "Рух" входит число протестующих против единого телепула.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Рух" - "Шахтер"
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