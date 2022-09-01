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Представитель 1+1 media: Права принадлежат нам, и это нужно уважать
Степан Щербачев заявил, что каналы больше не будут допускать двойные трансляции матчей
Фото: ФК Шахтер Донецк
Руководитель управления спортивных проектов 1+1 media Степан Щербачев заявил о том, что больше не будет параллельных трансляций матчей Setanta Sports и на ресурсах 1+1.
"Могу только сказать, что в качестве транслятора мы не будем допускать такие ситуации. И не потому, что мы против. Мы поддерживаем то, чтобы как можно больше людей смотрели, но не видим никакого смысла создавать два продакшена. В условиях войны это излишняя трата средств. Права принадлежат нам, и это нужно уважать. Мы охотно снимем и сделаем дистрибуцию матча, отдадим фрагменты для создания разнообразных программ, чтобы как можно больше людей посмотрело все, что связано с "Металлистом".
Но дальше таких ситуаций, мы считаем, не будет. Мы являемся транслятором, есть наши партнеры, есть наши договорные отношения, имеющие длительную историю. Мы уважаем наших партнеров, и поэтому создаем для них эту работу, инвестируем в это свои средства, свои усилия, свою команду и свою технику ради того, чтобы в Украине во время войны, подчеркиваю – во время войны, потому что это очень важно, каждый человек мог это посмотреть", - сказал Щербачев.
Напомним, что матч 2-го тура УПЛ "Металлист" – "Ингулец" одновременно показывали Setanta Sports и УНИАН.
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