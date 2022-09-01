Юрий Вирт: Следующий домашний матч планируем сыграть в Ровно

Для ровенского "Вереса" сезон-2022/23 начался довольно удачно – две победы в двух матчах. Команда Юрия Вирта находится в квартете лидеров вместе с луганской "Зарей", коваливским "Колосом" и "Александрией". Главный тренер ровенчан, который накануне дал эксклюзивное интервью UA-Футбол, оба победных поединка разделил по характеру. Именно с этой приятной для Вирта темы и начался разговор.

- В каждом из сыгранных матчей вам приходилось испытать калейдоскоп разных эмоций. В игре с "Черноморцем" после нереализованного при счете 1:0 в пользу "Вереса" пенальти ситуация до финального свистка была шаткой, а в поединке с "Ворсклой" волнение относительно возможной потери трех очков держалось до заключительного отрезка времени, когда вашим подопечным удалось отличиться дважды...

- Что касается эмоций, то во время обоих матчей, конечно, были волнения. Однако это были разные поединки. Если с "Черноморцем" мы контролировали ход игры на протяжении всего матча и заслуженно победили 1:0 (даже несмотря на нереализованный нами пенальти и неиспользованный ряд хороших моментов), то с "Ворсклой" была очень тяжелая игра. Особенно в первые тридцать минут, когда соперник нас превосходил. Мы проигрывали и счет на табло был совершенно справедлив. Но ребята проявили настоящий характер и показали, что он действительно есть. Им удалось переломить ход матча и одержать крайне важную для нас победу – 2:1. И это при том, что "Ворскла" создавала голевые моменты, так что нам было довольно трудно. Сами понимаете: когда победа дается на шестой компенсированной ко второму тайма минуте, да еще и в таком матче, это дорогого стоит. Ведь немного у нас было таких игр, когда мы забивали на последних секундах и выигрывали, да еще при таком ходе событий на поле, когда были игровые "качели". Эта победа для "Вереса" ценна тем, что играли против очень сильного соперника, во главе которого стоит достаточно опытный и один из лучших в Украине тренеров.

– Как оцениваете физическое состояние ваших подопечных?

- В этом плане, слава Богу, все хорошо. Тем более если учитывать, что в такую ​​жару, которая была в Ужгороде во время поединка с "Ворсклой", мы выдержали темп с первой и до последней минуты. Особенно понравился второй тайм, когда мои подопечные проводили атаки, старались прессинговать и "накрывать" футболистов полтавской команды – а это при таких погодных условиях делать очень тяжело. Этот факт меня, как тренера, радует. Однако расслабляться нам нельзя, нужно только прибавлять по части физических качеств. Чемпионат только начался, и впереди еще много игр. Следовательно, нужно много работать на тренировках, чтобы поддерживать физическое состояние на должном уровне.

- Работой, проведенной в период летнего межсезонья, удовлетворены?

– Да. Все, что было запланировано, мы проделали. В частности, провели много спаррингов, крайне необходимых в период подготовки к сезону. Это все показывает старт чемпионата, и в дальнейшем, поверьте мне, еще будет труднее. И нам, и соперникам. Это однозначно.

- В поединке с полтавчанами в составе отсутствовал защитник Сергей Шестаков, вынужденно покинувший поле из-за травмы в предыдущей игре с "Черноморцем". Каков характер полученного им повреждения?

- Слава Богу, ничего серьезного с Шестаковым не случилось - у него ушиб мышцы бедра, есть гематома. На сегодняшний день он чувствует себя уже лучше, но еще не тренируется. Думаю, дней через десять Сергей сможет приступить к занятиям.

- На старте нынешнего сезона тренерский штаб "Вереса" использовал сразу шестерых новичков - Гагуна, Вовченко, Лебеденко, Курко и братьев Шарай. Какое впечатление произвел каждый из них?

- Хорошие впечатления. Ребята очень усердно тренируются, и мы на них рассчитываем. Собственно, они и были для этого приглашены, чтобы усилить нашу команду. Среди них есть футболисты с опытом, есть и те, кто пока не играл в Премьер-лиге. Уверен, что все наши новички еще могут прибавить в мастерстве. Особенно рассчитываю на братьев Шарай, которые должны вместе с другими партнерами прогрессировать и помогать "Вересу".

– Доукомплектоваться в летнее трансферное окно несколькими футболистами еще планируете?

- Если появится достойный кандидат в статусе свободного агента, у которого будет желание играть за "Верес" и которого мы сможем заявить, то с радостью заключим с ним контракт. Всё возможно.

- Два ближайших матча – с "Днепром-1" и "Кривбассом" ваша команда также должна провести на выезде. Не отразится ли стартовая серия переездов на функциональном состоянии подопечных в дальнейшем?

- По календарю мы играем в недельном цикле – один раз в семь дней. Поэтому время для того, чтобы после матчей отдохнуть и восстановить силы до следующего поединка будет. Это нормальный график, несмотря на то, что все матчи для нас пока выездные. Уже пошел четвертый год с тех пор, как все поединки мы играем на выезде, катаясь по Украине. Для "Вереса" этот факт уже является нормой, поэтому не вижу никаких проблем.

- Первый в сезоне-2022/23 домашний матч, в котором соперником будет львовский "Рух", "Верес" проведет в Ровно?

– Да, планируем сыграть на нашем стадионе "Авангард". Дай Бог, чтобы ситуация позволяла это сделать. Нашу домашнюю арену привели к требованиям, предусмотренным УПЛ. Если нам разрешат там играть, мы с радостью вернемся на родной стадион.

- Какое сейчас на "Авангарде" качество поля?

- Приближенное к идеальному. Даже не сомневаюсь, что по поводу футбольного поля никаких проблем не возникнет. Я верю в то, что после столь большой паузы домашние матчи "Верес" наконец-то сможет проводить в Ровно.

– Как проходят рабочие будни команды в период войны?

- Самое насыщенное время у "Вереса" длится полдня - с утра до обеда. В этот период проводим тренировки, теоретические занятия, восстановительные процедуры. Остальное – свободное время, которое футболисты проводят по своему усмотрению. Мы базируемся в Ровно, где часть команды проживает в отеле, а местные – по домам. В первый день сентября выезжаем в Ужгород, на очередной поединок чемпионата – против "Днепра-1".

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол