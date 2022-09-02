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Рух: Мы за единый пул, но сейчас клубы пробуют ломать через колено
Позиция Руха по единому пулу
скриншот youtube
Руководитель медиацентра "Руха" Богдан Тимовчак рассказал о ситуации с единым пулом в УПЛ.
"Президент "
Нет дискуссии, клубы пытаются ломать через колено. Мы считаем, что права принадлежат нашим клубам. Мы обладаем правами на показ своего матча, поскольку являемся субъектом, который производит продукт – это организация матчей, организация трансляций, в частности, в первом туре. Поэтому мы имеем полное право на сегодня показывать наши матчи там, где считаем нужным.
Если будет единый пул, будет понимание и четкая стратегия УПЛ, то "Рух", конечно, будет рассматривать эту позицию. Сегодня мы за то, чтобы футбол был доступен зрителям. 1+1 media имеет такие платформы, чтобы как можно более широкая аудитория смотрела матчи. Яркий пример тому – матч "Динамо" – "Днепр-1", — сказал Тимовчак.
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