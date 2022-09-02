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Рух: Мы за единый пул, но сейчас клубы пробуют ломать через колено

Премьер-лига
(1 голосов)

Позиция Руха по единому пулу

Рух: Мы за единый пул, но сейчас клубы пробуют ломать через колено

скриншот youtube

Новина українською

Руководитель медиацентра "Руха" Богдан Тимовчак рассказал о ситуации с единым пулом в УПЛ.

"Президент "Руха" Григорий Козловский предлагал не только транслировать матчи бесплатно по национальным и общедоступным каналам. ФК "Рух" предлагал и предлагает глобально посмотреть на развитие украинского футбола, в том числе по УПЛ, которая должна помогать клубам развиваться, становиться сильнее во всех звеньях, в том числе коммерческих и финансовых. К сожалению, сегодня мы этого не видим. Мы за единый пул, мы это не раз говорили и говорим. Но то, что происходит сегодня в украинском футболе, те методы, которые предлагают нам…

Нет дискуссии, клубы пытаются ломать через колено. Мы считаем, что права принадлежат нашим клубам. Мы обладаем правами на показ своего матча, поскольку являемся субъектом, который производит продукт – это организация матчей, организация трансляций, в частности, в первом туре. Поэтому мы имеем полное право на сегодня показывать наши матчи там, где считаем нужным.

Если будет единый пул, будет понимание и четкая стратегия УПЛ, то "Рух", конечно, будет рассматривать эту позицию. Сегодня мы за то, чтобы футбол был доступен зрителям. 1+1 media имеет такие платформы, чтобы как можно более широкая аудитория смотрела матчи. Яркий пример тому – матч "Динамо" – "Днепр-1", — сказал Тимовчак.

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В статье: Рух (Львов) телепул
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Источник:
Трибуна

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