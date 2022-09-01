Представитель Динамо: Не думаю, что ситуация с трансляциями УПЛ перейдет в плоскость ФИФА и УЕФА

Заместитель генерального директора " Динамо " Сергей Мохник на пресс-конференции по единому телепулу сказал, что ситуация с трансляциями УПЛ, скорее всего, не станет предметом рассмотрения в ФИФА и УЕФА.

"Акционер клуба обратился в суд, чтобы не блокировали матчи на ютубе. Не думаю, что это перейдет в плоскость ФИФА и УЕФА. Перейдет – будем дальше отстаивать свои права. Мы отстаиваем права наших болельщиков.

Мы боремся, чтобы не блокировали и люди имели доступ. В решении суда, кстати, список всех каналов, которые могут транслировать и не должны блокироваться. И "Рух" ТВ, и "Динамо" ТВ, и так далее", - сказал Мохник.