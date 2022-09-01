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Представитель Динамо: Не думаю, что ситуация с трансляциями УПЛ перейдет в плоскость ФИФА и УЕФА

Премьер-лига
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(1 голосов)

Да здравствует Печерский суд, самый гуманный суд в мире

Представитель Динамо: Не думаю, что ситуация с трансляциями УПЛ перейдет в плоскость ФИФА и УЕФА

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Заместитель генерального директора "Динамо" Сергей Мохник на пресс-конференции по единому телепулу сказал, что ситуация с трансляциями УПЛ, скорее всего, не станет предметом рассмотрения в ФИФА и УЕФА.

"Акционер клуба обратился в суд, чтобы не блокировали матчи на ютубе. Не думаю, что это перейдет в плоскость ФИФА и УЕФА. Перейдет – будем дальше отстаивать свои права. Мы отстаиваем права наших болельщиков.

Мы боремся, чтобы не блокировали и люди имели доступ. В решении суда, кстати, список всех каналов, которые могут транслировать и не должны блокироваться. И "Рух" ТВ, и "Динамо" ТВ, и так далее", - сказал Мохник.

Напомним, что ранее Печерский суд запретил УПЛ и УАФ кидать страйки на ютуб-каналы 1+1 Media и снимать очки с клубов.

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В статье: Динамо (Киев) Сергей Мохник телепул
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Комментарии (1)
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Я я я я (Веллингтон)
01.09.2022 в 22:50
Да конечно не перейдет. Все договорятся
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