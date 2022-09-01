Суркис: Жирона предлагала за Цыганкова 10 млн - я отказал. Но он не раб в Динамо

Президент " Динамо " Игорь Суркис рассказал о будущем полузащитника Виктора Цыганкова в клубе.

"Виктор остается в "Динамо". У него есть год контракта. С возможностью пролонгировать его или доработать до лета. Официального предложения наш клуб не получал. На словах – прозвучала инициатива агента игрока Пере Гвардиолы. Мол, Цыганкова хочет "Жирона".

Финальное предложение – 10 млн в несколько траншей, растянутых на 2 года. Я вежливо поблагодарил, но отказал. Я считаю, что лидер "Динамо" не может покидать команду в последний день трансферного окна таким образом.

Согласиться на это можно было только при условии, что речь идет о топ-команде. "Жирона" – пусть и клуб холдинга "Манчестер Сити" – к таким не относится. Это решение было принято сознательно, с пониманием возможных потерь.

Мы очень любим и уважаем Виктора. У него будет время, чтобы своей игрой в Лиге Европы и УПЛ доказать, что он достоин того, к чему стремится. Мы будем вести с ним переговоры о продлении контракта, но не собираемся уговаривать или принуждать насильно.

Он – не раб "Динамо". Пусть поступает так, как считает нужным. Я не боюсь потерять игрока. Я вообще ничего не боюсь, и на шантажи и ультиматумы не реагирую.

В жизни бывает всякое. Мы помним случай с Ярмоленко, и помним с Конопянкой… Все люди разные, но каждый имеет свое право", - рассказал Суркис.