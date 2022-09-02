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Заря - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Заря" - "Динамо", украинская Премьер-лига, 3 сентября 2022
Фото: Александр Приходько
Поражение "Динамо" в игре против "Днепра-1" шокировало многих, как и итоговый счет 0:3. В понимании многих киевский клуб считался безоговорочным фаворитом нынешнего сезона, однако такой старт наталкивает на мысль, что возможно "король голый". Правда с выводами спешить не следует. Кадрово "Динамо" меньше других пострадало за период войны, а стартовое поражение могло стать банальной случайностью, ведь так?
У "Зари" все интереснее. Команда плохо сыграла против "Университати" в отборе Лиги Конференций, при этом сезон начала с двух побед кряду. Два пропущенных от "Львова" - это плохо, но команда не только интересно смотрелась впереди, но и проявила характер в концовке. Кто знает, может именно коллектив ван Леувена больше других удивит нас в новой кампании.
Смотрите матч третьего тура УПЛ в субботу, третьего сентября, на канале "Setanta Sports". Начало игры в 13:00.
При этом мы отметим, что данный поединок также числиться в программе передач канала "2+2". Напомним, что "Динамо" и "Заря" входят число протестующих команд против единого телепула.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Заря" - "Динамо"
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