Заря - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

Поражение "Динамо" в игре против "Днепра-1" шокировало многих, как и итоговый счет 0:3. В понимании многих киевский клуб считался безоговорочным фаворитом нынешнего сезона, однако такой старт наталкивает на мысль, что возможно "король голый". Правда с выводами спешить не следует. Кадрово "Динамо" меньше других пострадало за период войны, а стартовое поражение могло стать банальной случайностью, ведь так?

У "Зари" все интереснее. Команда плохо сыграла против "Университати" в отборе Лиги Конференций, при этом сезон начала с двух побед кряду. Два пропущенных от "Львова" - это плохо, но команда не только интересно смотрелась впереди, но и проявила характер в концовке. Кто знает, может именно коллектив ван Леувена больше других удивит нас в новой кампании.

Смотрите матч третьего тура УПЛ в субботу, третьего сентября, на канале "Setanta Sports". Начало игры в 13:00.

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При этом мы отметим, что данный поединок также числиться в программе передач канала "2+2". Напомним, что "Динамо" и "Заря" входят число протестующих команд против единого телепула.

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