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Клубы-противники телепула зарегистрировали в ВР проект изменений в законе "О физкультуре и спорте"

Премьер-лига
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(2 голосов)

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Клубы-противники телепула зарегистрировали в ВР проект изменений в законе "О физкультуре и спорте"

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нардепы ВР зарегистрировали проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте".

Этот законопроект разработан с целью разграничения спортивных мероприятий и соревнований, а также статусов лиц, ответственных за их проведение.

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Депутатами предлагается введение разграничения понятий "спортивного мероприятия" и "спортивного соревнования", что позволит более прозрачно определять статус организатора спортивного мероприятия и организатора спортивного соревнования.

Также предлагается добавить такую ​​норму: "Спортивный клуб, который в рамках спортивных соревнований проводит спортивное мероприятие и осуществляет организационное, финансовое и другое обеспечение его подготовки и проведения, считается организатором спортивного мероприятия".

Инициативе депутатов предшествовало обращение президентов "Динамо", "Днепра-1", "Металлиста", "Зари" и "Руха". Они заявили, что действующие правовые нормы несовершенны в вопросах определения надлежащего правообладателя прав на телетрансляции футбольных матчей и про необходимости их упорядочения.

Клубы-противники телепула зарегистрировали в ВР проект изменений в законе "О физкультуре и спорте" - изображение 1Клубы-противники телепула зарегистрировали в ВР проект изменений в законе "О физкультуре и спорте" - изображение 2Клубы-противники телепула зарегистрировали в ВР проект изменений в законе "О физкультуре и спорте" - изображение 3
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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Рух (Львов) СК Днепр-1 телепул Металлист (Харьков)
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Источник:
Футбольний клуб

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Комментарии (2)
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Я я я я (Веллингтон)
02.09.2022 в 00:07
Ахахаха, зараз бомбане
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kyrnix (Киев)
02.09.2022 в 00:02
Вони вже навіть цілого листа із ватного лайна і брехні, якими вони весь інтернет засрали, зліпили. Ну добре, тепер маємо задокументований перелік п'ятірки дебілів яким треба на усе життя заборонити до футбола підходити.
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