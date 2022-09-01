Клубы-противники телепула зарегистрировали в ВР проект изменений в законе "О физкультуре и спорте"

Нардепы ВР зарегистрировали проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте".

Этот законопроект разработан с целью разграничения спортивных мероприятий и соревнований, а также статусов лиц, ответственных за их проведение.

Депутатами предлагается введение разграничения понятий "спортивного мероприятия" и "спортивного соревнования", что позволит более прозрачно определять статус организатора спортивного мероприятия и организатора спортивного соревнования.

Также предлагается добавить такую ​​норму: "Спортивный клуб, который в рамках спортивных соревнований проводит спортивное мероприятие и осуществляет организационное, финансовое и другое обеспечение его подготовки и проведения, считается организатором спортивного мероприятия".

Инициативе депутатов предшествовало обращение президентов "Динамо", "Днепра-1", "Металлиста", "Зари" и "Руха". Они заявили, что действующие правовые нормы несовершенны в вопросах определения надлежащего правообладателя прав на телетрансляции футбольных матчей и про необходимости их упорядочения.