Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клубы-противники телепула зарегистрировали в ВР проект изменений в законе "О физкультуре и спорте"
Решения Печерского суда хотят закрепить на законодательном уровне
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нардепы ВР зарегистрировали проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте".
Этот законопроект разработан с целью разграничения спортивных мероприятий и соревнований, а также статусов лиц, ответственных за их проведение.
Депутатами предлагается введение разграничения понятий "спортивного мероприятия" и "спортивного соревнования", что позволит более прозрачно определять статус организатора спортивного мероприятия и организатора спортивного соревнования.
Также предлагается добавить такую норму: "Спортивный клуб, который в рамках спортивных соревнований проводит спортивное мероприятие и осуществляет организационное, финансовое и другое обеспечение его подготовки и проведения, считается организатором спортивного мероприятия".
Инициативе депутатов предшествовало обращение президентов "Динамо", "Днепра-1", "Металлиста", "Зари" и "Руха". Они заявили, что действующие правовые нормы несовершенны в вопросах определения надлежащего правообладателя прав на телетрансляции футбольных матчей и про необходимости их упорядочения.
Популярное сейчас
- Официально: Морозюк перешел в кипрский клуб российского блогера
- Путин придумал новую "цель" войны в Украине
- Суд запретил УПЛ и УАФ наказывать клубы за нарушение условий единого телепула
- Лидер Зари прошел медосмотр в Динамо
- В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО