Металлист 1925 - Ворскла: где и когда смотреть матч УПЛ

Путь Виктора Скрипника начался непросто. После симпатичной, несмотря на вылет, игры против "АИКа" в рамках Лиги Конференций, клуб дважды проиграл на старте УПЛ - "Заре" и "Вересу". Причем в игре против ровенчан "зелено-белые" вели в счете, но пропустили дважды в самой концовке. Главный тренер после матча сказал, что его команде нужно продолжать работать. Спорить с этим непросто.

"Металлист 1925" на старте не забивал и пропускал, набрав против "Шахтера" и "Черноморца" в сумме два бала. Игру коллектива Кривенцова оставляет пока неоднозначное впечатление. Возможное для более точной оценки харьковчан нужно хотя бы раз забить. Ну, либо же наоборот - пропустить.

Смотрите матч третьего тура УПЛ в субботу, третьего сентября, на канале "Setanta Sports". Начало игры в 15:00. Также игра будет транслироваться на официальном Youtube-канала "Setanta Sports".

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Металіст 1925 - Ворскла Смотреть трансляцию