  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Металлист 1925 - Ворскла: где и когда смотреть матч УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 - Ворскла: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Металлист 1925" - "Ворскла", украинская Премьер-лига, 3 сентября 2022

Металлист 1925 - Ворскла: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Путь Виктора Скрипника начался непросто. После симпатичной, несмотря на вылет, игры против "АИКа" в рамках Лиги Конференций, клуб дважды проиграл на старте УПЛ - "Заре" и "Вересу". Причем в игре против ровенчан "зелено-белые" вели в счете, но пропустили дважды в самой концовке. Главный тренер после матча сказал, что его команде нужно продолжать работать. Спорить с этим непросто.

Читайте такжеДолжны закатать рукава и работать на улучшение, - Скрипник после поражения Вересу

"Металлист 1925" на старте не забивал и пропускал, набрав против "Шахтера" и "Черноморца" в сумме два бала. Игру коллектива Кривенцова оставляет пока неоднозначное впечатление. Возможное для более точной оценки харьковчан нужно хотя бы раз забить. Ну, либо же наоборот - пропустить.

Смотрите матч третьего тура УПЛ в субботу, третьего сентября, на канале "Setanta Sports". Начало игры в 15:00. Также игра будет транслироваться на официальном Youtube-канала "Setanta Sports".

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Металіст 1925 - Ворскла
Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Металлист 1925" - "Ворскла" на UA-Футбол>>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде