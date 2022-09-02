Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 - Ворскла: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Металлист 1925" - "Ворскла", украинская Премьер-лига, 3 сентября 2022
Фото: Александр Приходько
Путь Виктора Скрипника начался непросто. После симпатичной, несмотря на вылет, игры против "АИКа" в рамках Лиги Конференций, клуб дважды проиграл на старте УПЛ - "Заре" и "Вересу". Причем в игре против ровенчан "зелено-белые" вели в счете, но пропустили дважды в самой концовке. Главный тренер после матча сказал, что его команде нужно продолжать работать. Спорить с этим непросто.
"Металлист 1925" на старте не забивал и пропускал, набрав против "Шахтера" и "Черноморца" в сумме два бала. Игру коллектива Кривенцова оставляет пока неоднозначное впечатление. Возможное для более точной оценки харьковчан нужно хотя бы раз забить. Ну, либо же наоборот - пропустить.
Смотрите матч третьего тура УПЛ в субботу, третьего сентября, на канале "Setanta Sports". Начало игры в 15:00. Также игра будет транслироваться на официальном Youtube-канала "Setanta Sports".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Металлист 1925" - "Ворскла"
Популярное сейчас
- Не бывает слишком маленьких клубов для роста: как резервист Барселоны стал самым дорогим левым защитником мира
- Украинская теннисистка Марта Костюк не стала жать руку оппонентке из Беларуси
- Суркис рассказал, были ли у Динамо предложения по Забарному
- Суркис отреагировал на слова Луческу о возможном уходе из Динамо
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО