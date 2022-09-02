Днепр-1 - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Параллельно с этим матчем будут играть "Заря" и "Динамо", но "Днепр-1" и "Верес" вызывают не меньший интерес. Днепряне в предыдущем туре ошеломили как раз киевлян, разгромив их 3:0. А "Верес" одержал две победы из двух возможных, одолев в том числе "Ворсклу".

Это будет острое противостояние двух амбициозных соперников. Матч состоится в субботу, 3-го сентября в Ужгороде, на местном стадионе "Авангард". Начало – 13:00.

Официальный транслятор матчей УПЛ – телекомпания Setanta Sports, но домашние матчи "Днепр-1" транслируются на платформах группы "1+1 media". Также накануне "плюсы" заявили о возможности трансляции домашних матчей их клубов-партнеров на YouTube-каналах своих платформ. Так что матч, вероятно, покажет FootbollHab.

Более точная информация о трансляциях появится перед началом матча третьего тура УПЛ "Днепр-1" – "Верес".

Если у вас не будет возможности просмотреть видеоэфир, предлагаем альтернативный вариант – текстовую онлайн-трансляцию матча. Доступно в нашем матч-центре >>>