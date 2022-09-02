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Без дебюта в УПЛ. Легионер Львова продолжит карьеру во Франции
Защитник будет играть во второй по силе лиге Франции
Фото: SCBastia
Защитник Иссиар Драме покинул "Львов" на правах свободного агента, сообщает Transfermarkt. 23-летний центрбек перешел во французский клуб "Бастия", выступающий во втором по силе национальном дивизионе.
Соглашение с футболистом рассчитано на три года - до 30 июня 2025 года. В новом клубе он будет играть под 5-м номером.
Драме перешел во "Львов" в январе этого года, но не сыграл ни одного официального поединка за украинскую команду из-за полномасштабного вторжения россии. Кроме того, защитник раньше выступал в Украине за донецкий "Олимпик".
"Бастия" занимает 15 место в турнирной таблице Лига 2 с 6 набранными очками.
U nostru novu difensore @issiardrame purterà u numeru 5️⃣ ???? ???? pic.twitter.com/AjBAUdQQSE— SC Bastia (@SCBastia) September 1, 2022
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