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Без дебюта в УПЛ. Легионер Львова продолжит карьеру во Франции

Премьер-лига
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Защитник будет играть во второй по силе лиге Франции

Без дебюта в УПЛ. Легионер Львова продолжит карьеру во Франции

Фото: SCBastia

Новина українською

Защитник Иссиар Драме покинул "Львов" на правах свободного агента, сообщает Transfermarkt. 23-летний центрбек перешел во французский клуб "Бастия", выступающий во втором по силе национальном дивизионе.

Соглашение с футболистом рассчитано на три года - до 30 июня 2025 года. В новом клубе он будет играть под 5-м номером.

Драме перешел во "Львов" в январе этого года, но не сыграл ни одного официального поединка за украинскую команду из-за полномасштабного вторжения россии. Кроме того, защитник раньше выступал в Украине за донецкий "Олимпик".

"Бастия" занимает 15 место в турнирной таблице Лига 2 с 6 набранными очками.

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В статье: ФК Львов Бастия (Бастия) Иссиар Драме
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Источник:
sc-bastia.corsica

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