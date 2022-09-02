Без дебюта в УПЛ. Легионер Львова продолжит карьеру во Франции

Защитник Иссиар Драме покинул "Львов" на правах свободного агента, сообщает Transfermarkt. 23-летний центрбек перешел во французский клуб "Бастия", выступающий во втором по силе национальном дивизионе.

Соглашение с футболистом рассчитано на три года - до 30 июня 2025 года. В новом клубе он будет играть под 5-м номером.

Драме перешел во "Львов" в январе этого года, но не сыграл ни одного официального поединка за украинскую команду из-за полномасштабного вторжения россии. Кроме того, защитник раньше выступал в Украине за донецкий "Олимпик".

"Бастия" занимает 15 место в турнирной таблице Лига 2 с 6 набранными очками.