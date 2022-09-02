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Бразильский новичок Металлиста 1925: Я идентифицирую себя с Украиной

Премьер-лига
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Вендел объяснил свое решение вернуться в Украину во время войны

Бразильский новичок Металлиста 1925: Я идентифицирую себя с Украиной

Фото: ФК Металлист 1925

Новина українською

Бразильский новичок "Металлиста 1925" Вендел прокомментировал переход в харьковский клуб.

– Ты уже выступал в Украине. Но это было до полномасштабного российского вторжения в нашу страну. Как ты решился приехать в Украину?

– Да, впервые я приехал в Украину в августе прошлого года, из-за войны мне пришлось вернуться в Бразилию, где я остался 4 месяца. Затем мои менеджеры позвонили мне и сказали, что есть возможность вернуться сюда. Я не раздумывал и сказал да, потому что это был еще один шанс, который они дали мне, осуществить свою мечту. Это очень сложный момент для всех нас, но я действительно идентифицирую себя с Украиной, чувствую связь, поэтому решил вернуться.

– Твой предыдущий клуб - "Волчанск" играл во Второй лиге. Сейчас ты перешел в "Металлист 1925", который выступает в УПЛ, что для тебя означает такой переход?

– Это значит, что это очень большой шаг в моей карьере – быть в такой команде, как "Металлист 1925". Это очень хорошая команда, с отличными, техническими игроками, с очень хорошей структурой игры. Думаю, этот переход даст новый толчок для развития моей карьеры, – цитирует бразильца пресс-служба харьковчан.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист 1925

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