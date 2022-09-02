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Кабаев: Моя мечта – приехать в мирный украинский Луганск

Премьер-лига
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Хавбек обратился со словами благодарности к своей бывшей команде

Кабаев: Моя мечта – приехать в мирный украинский Луганск

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Новичок киевского "Динамо" Владислав Кабаев трогательно попрощался с луганской "Зарей". Напомним, полузащитник играл в футболке луганчан на протяжении пяти лет.

"Вот и пришло то время, когда мне нужно попрощаться, с уже ставшим родным клубом, с легендарным именем "Заря" Луганск.

Это было непревзойденное время, которое многому научило меня. Я безгранично благодарен всем: президенту, моим тренерам, болельщикам, персоналу и ребятам, которые стали моей семьей. Вы навсегда в сердце моем.

Моя мечта – приехать в мирный украинский Луганск, проехать спокойными и цветущими улицами и посмотреть или сыграть на главном стадионе в свою любимую игру. Верим – этот день близок, благодаря ребятам на передовой и всем, кто любит Украину в тылу. Все будет Украина", – написал Кабаев.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Владислав Кабаев
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