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Кабаев: Моя мечта – приехать в мирный украинский Луганск
Хавбек обратился со словами благодарности к своей бывшей команде
Фото: ФК Динамо Киев
Новичок киевского "Динамо" Владислав Кабаев трогательно попрощался с луганской "Зарей". Напомним, полузащитник играл в футболке луганчан на протяжении пяти лет.
"Вот и пришло то время, когда мне нужно попрощаться, с уже ставшим родным клубом, с легендарным именем "Заря" Луганск.
Это было непревзойденное время, которое многому научило меня. Я безгранично благодарен всем: президенту, моим тренерам, болельщикам, персоналу и ребятам, которые стали моей семьей. Вы навсегда в сердце моем.
Моя мечта – приехать в мирный украинский Луганск, проехать спокойными и цветущими улицами и посмотреть или сыграть на главном стадионе в свою любимую игру. Верим – этот день близок, благодаря ребятам на передовой и всем, кто любит Украину в тылу. Все будет Украина", – написал Кабаев.
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