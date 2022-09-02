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Швед и Траоре - в запасе. Известны составы Руха и Шахтера на матч второго тура

Премьер-лига
(1 голосов)

Готовы к поединку

Швед и Траоре - в запасе. Известны составы Руха и Шахтера на матч второго тура

фото - ФК Шахтар

Новина українською

В пятницу, 2 августа стартует третий тур чемпионата Украины по футболу – "Рух" примет "Шахтер".

Известно, какие стартовые составы выставили на поединок тренеры Леонид Кучук и Игорь Йовичевич.

"Рух": Паньков – Лях, Дидык, Слюсарь, Сыч – Федорчук, Сапуга – Соломон, Притула, Рунич – Климчук

Запас: Герета, Холод, Мисик, Довгий, Бойчук, Пидгурский, Федор, Таллес, Карабин

"Шахтер": Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Петряк, Судаков, Мудрик – Сикан

Запас: Шевченко, Пятов, Тейлор, Фарина, Козык, Швед, Зубков, Джурасек, Топалов, Очеретько, Траоре

Игра начнется в 17:00. ТВ трансляция – на канале 2+2. На UA-Футбол будет доступна текстовая трансляция поединка

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.09.2022 в 16:27
Подивлюсь мабуть) Маю надію на результативну гру!
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