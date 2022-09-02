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Швед и Траоре - в запасе. Известны составы Руха и Шахтера на матч второго тура
Готовы к поединку
фото - ФК Шахтар
В пятницу, 2 августа стартует третий тур чемпионата Украины по футболу – "Рух" примет "Шахтер".
Известно, какие стартовые составы выставили на поединок тренеры Леонид Кучук и Игорь Йовичевич.
"Рух": Паньков – Лях, Дидык, Слюсарь, Сыч – Федорчук, Сапуга – Соломон, Притула, Рунич – Климчук
Запас: Герета, Холод, Мисик, Довгий, Бойчук, Пидгурский, Федор, Таллес, Карабин
"Шахтер": Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Петряк, Судаков, Мудрик – Сикан
Запас: Шевченко, Пятов, Тейлор, Фарина, Козык, Швед, Зубков, Джурасек, Топалов, Очеретько, Траоре
Игра начнется в 17:00. ТВ трансляция – на канале 2+2. На UA-Футбол будет доступна текстовая трансляция поединка
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