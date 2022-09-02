УПЛ выступила с заявлением относительно решения Печерского суда по телепулу

Украинская Премьер-Лига выступила с официальным заявлением относительно решения Печерского районного суда г. Киева, который запретил УПЛ и УАФ бросать страйки на ютуб-каналы 1+1 Media и снимать очки с клубов.

Лига собирается обжаловать данное решение.

"31 августа 2022 Украинская Премьер-Лига получила два определения от Печерского районного суда г. Киева за подписями судей Волковой С. Я. и Вовка С. В.

Этими постановлениями, основанными на исках двух граждан, Печерский районный суд г. Киева запретил Украинской Премьер-Лиге предпринимать определенные действия по препятствованию реализации прав на использование домашних матчей ФК "Динамо" (Киев), СК "Днепр-1" (Днепр ), ФК "Заря" (Луганск), ФК "Металлист" (Харьков), ФК "Рух" (Львов) в рамках чемпионата УПЛ на некоторых Youtube -каналах.

УПЛ заявляет, что данный вопрос будет решаться в юридической плоскости в соответствии с нормами действующего законодательства Украины и нормативно-правовыми документами Украинской Ассоциации Футбола и Украинской Премьер-Лиги.

Соответствующие определения Печерского районного суда г. Киева от 31 августа 2022 будут обжалованы УПЛ в предусмотренные действующим законодательством сроки", - говорится в заявлении.