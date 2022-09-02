Оганов: Заря не считает победой решение Печерского суда

Гендиректор " Зари " Станислав Оганов рассказал, как он относится к решению Печерского суда.

"Прозвучал вопрос, считаем ли мы победой решение Печерского суда. Мы не считаем это победой, мы за конструктивный диалог. Клубы тратят очень большие деньги на развитие футбола в этот трудный период. Из-за того, что болельщики сейчас не могут посещать стадион, не могут поддержать свою команду, мы хотим, чтобы хотя бы телевизионная аудитория была как можно больше, и болельщики в разных точках Украины могли смотреть и получать отдушину, которая нас немного отвлечет от всего, что происходит.

Мы за то, чтобы был конструктивный диалог. Надо вести переговоры. Все равно мы найдем какой-нибудь компромисс. Штрафовать в этот период… И так всем клубам тяжело. Надо сказать большое спасибо всем президентам, которые смогли сохранить клубы. Сегодня, слава богу, чемпионат продолжается. А штрафовать… Надо немного изменить отношение, которое было в прошлые годы. Надо немного принимать во внимание период, в котором мы находимся", – сказал Оганов.