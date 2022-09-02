Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оганов: Заря не считает победой решение Печерского суда
Руководство Зари высказала свою позицию относительно телепула
zarya-lugansk.com
Гендиректор "
"Прозвучал вопрос, считаем ли мы победой решение Печерского суда. Мы не считаем это победой, мы за конструктивный диалог. Клубы тратят очень большие деньги на развитие футбола в этот трудный период. Из-за того, что болельщики сейчас не могут посещать стадион, не могут поддержать свою команду, мы хотим, чтобы хотя бы телевизионная аудитория была как можно больше, и болельщики в разных точках Украины могли смотреть и получать отдушину, которая нас немного отвлечет от всего, что происходит.
Мы за то, чтобы был конструктивный диалог. Надо вести переговоры. Все равно мы найдем какой-нибудь компромисс. Штрафовать в этот период… И так всем клубам тяжело. Надо сказать большое спасибо всем президентам, которые смогли сохранить клубы. Сегодня, слава богу, чемпионат продолжается. А штрафовать… Надо немного изменить отношение, которое было в прошлые годы. Надо немного принимать во внимание период, в котором мы находимся", – сказал Оганов.
Напомним, что ранее Печерский суд запретил УПЛ и УАФ бросать забастовки на ютуб-каналы 1+1 Media и снимать очки с клубов.
Популярное сейчас
- Два миллиарда фунтов. АПЛ: все трансферы лета-2022
- Суркис рассказал, были ли у Динамо предложения по Забарному
- Динамо сыграет с Зарей, дерби для Миколенко, экзамен для Зинченко. Расписание футбола 2-4 сентября
- Мудрик согласовал личные условия контракта с Арсеналом
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО