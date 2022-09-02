Судейский эксперт: Удаление Мудрика? Желтая карточка - тоже было бы по-футбольному

Матч третьего тура "Рух" - "Шахтер" (0:1) оказался первым в этом сезоне УПЛ, когда к судейству были претензии. По крайней мере, эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар акцентировал внимание на том, что Евгений Арановский не назначил пенальти за фол против Мудрика, но показал красную карточку в ситуации, где можно было ограничиться и желтой.

Далее – прямая речь эксперта.

- Такое впечатление, что Арановский свысока подошел к выполнению своих обязанностей в первом тайме, не настроился должным образом, допускал ошибки, которые такой опытный арбитр не должен допускать. Он неправильно трактовал борьбу, что ничем иным, кроме психологии, объяснить нельзя.

- Первый ляп случился в эпизоде ​​с участием Петряка и Ляха на правом фланге. Лях сфолил, Петряк упал и рукой коснулся мяча. Арановский зафиксировал игру рукой со стороны игрока "Шахтера", проигнорировав фол на Петряке, - сказал Мирослав Ступар.

- А уже на 31-й минуте Мудрика завалили в штрафной площади – и это одиннадцатиметровый. Арановский проигнорировал падение, хотя на повторе отчетливо видно, что футболист "Руха" фолил. Зато через четыре минуты арбитр очень жестко наказал Мудрика, сфолившего против Сыча. Да, контакт между игроками был и этот контакт тянул на фол. Но его степень можно трактовать по-разному.

По формальным признакам Арановского можно оправдать, но большинство судей в такой ситуации ограничились бы желтой карточкой, и это было бы по-футбольному. Например, как в эпизоде ​​на 65-й минуте, когда Конопля сначала сыграл в мяч, а затем – в ноги сопернику. Нарушение Мудрика Арановский трактовал как применение силы с угрозой нанесения травмы другому игроку. Потому и принял решение показать прямую красную, - объяснил судейский эксперт.

Мирослав Ступар добавил: "Это первый матч этого чемпионата, когда к судейству возникло столько вопросов. Арановский как следует не настроился на первый тайм и только второй провел на должном уровне".

Отметим, что "Шахтер" в трех турах УПЛ набрал семь очков, а "Рух" – ноль.