Трабзонспор все еще заинтересован в трансфере Довбика

Турецкий "Трабзонспор" до сих пор заинтересован в трансфере нападающего " Днепра-1 " Артема Довбика.

Об этом пишет Sport Arena.

Трансферное окно в Турции закрывается чуть позже, чем в Западной Европе. При этом сегодня, 2 сентября, у Трабзонспора последний шанс заявить Довбика на еврокубки – Лигу Европы.

Если трансфер состоится не сегодня, а в последующие дни, то турецкий клуб сможет заявить украинца только на национальный чемпионат.

Ранее "Трабзонспор" предложил за Довбика 10 миллионов евро. Турки также предлагают включить в сделку 20% с последующей перепродажи игрока. В случае успеха, трансфер Довбика может стать рекордным в истории клуба.