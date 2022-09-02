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Трабзонспор все еще заинтересован в трансфере Довбика

Премьер-лига
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Трансферное окно в Турции закрывается позднее, чем в Европе

Трабзонспор все еще заинтересован в трансфере Довбика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Турецкий "Трабзонспор" до сих пор заинтересован в трансфере нападающего "Днепра-1" Артема Довбика.

Об этом пишет Sport Arena.

Трансферное окно в Турции закрывается чуть позже, чем в Западной Европе. При этом сегодня, 2 сентября, у Трабзонспора последний шанс заявить Довбика на еврокубки – Лигу Европы.

Если трансфер состоится не сегодня, а в последующие дни, то турецкий клуб сможет заявить украинца только на национальный чемпионат.

Ранее "Трабзонспор" предложил за Довбика 10 миллионов евро. Турки также предлагают включить в сделку 20% с последующей перепродажи игрока. В случае успеха, трансфер Довбика может стать рекордным в истории клуба.

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В статье: Трабзонспор (Трабзон) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
http://sportarena.com

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