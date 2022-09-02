Кучук: Не скажу, что Шахтеру было с Рухом просто

Главный тренер "Руха" Леонид Кучук подвел итог матча 3-го тура УПЛ с "Шахтером" (0:1) .

– Очень сложная игра. Результат зависел от одного момента, и "Шахтеру" удалось забить. Игра была очень сложной, не скажу, что "Шахтеру" было с нами просто. Командными взаимодействиями и футболистами я доволен, но у нас много молодежи, которой предстоит много работать и уметь концентрироваться на каждом моменте, играя с "Шахтером". Все зависело от концентрации, так что кто забил, тот и выиграл.

– Получив численное преимущество, вы продолжали играть без акцента на атаке, почему?

– Мы играли с акцентом на атаке, но в атаке многое не получалось. Теряли много мячей, когда атакующие футболисты спешили. Нельзя терять мяч при переходной фазе, а мы это делали. Думаю, в первом тайме мы нанесли даже больше ударов по воротам, чем "Шахтер". Другое дело – потери мяча при переходной фазе, индивидуальные действия футболистов, например, при игре один в один, – в этом компоненте мы проигрывали.

– У "Руха" три поражения в трех турах. Насколько результат давит на ребят психологически? Казалось, футболисты были зажаты.

– Концовка матча показала, что мы можем играть. С "Колосом" пропустили при первом же моменте, а потом начали играть, имея колоссальное преимущество. Если пропускаем из одного момента, это значит, мы не до конца сконцентрированы.

– У вас самая молодая защита в УПЛ.

– Да, защита молодая, и нам чуть-чуть не хватает. Хотя они выигрывают почти все единоборства, действуют в отборе, но вот это чуть-чуть… В защите должны все доигрывать, если вы обратили внимание, то у нас два футболиста столкнулись в своей штрафной, и, пока они лежали, у "Шахтера" было преимущество и пошло три подачи подряд.

– Имеет ли смысл выпустить в линию обороны кого-то из более опытных игроков?

– Я поставил. У нас больше нет опытных игроков, эти – самые опытные.