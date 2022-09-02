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Динамо близко к подписанию вингера сборной Ямайки
Осталось утрясти детали
фото из свободных источников
Киевское "
Как сообщает "ТаТоТаке", по трансферу осталось уладить некоторые формальности.
Паррис – игрок сборной Ямайки. Сам левша, но может сыграть на обоих флангах.
Быстрый, крайне агрессивный игрок в зонах завершения с навыками дриблера (6,8 попыток/54% эффективности в сезоне-2021/22).
Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро.
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Источник:ТаТоТаке
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