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Динамо близко к подписанию вингера сборной Ямайки

Премьер-лига
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Осталось утрясти детали

Динамо близко к подписанию вингера сборной Ямайки

фото из свободных источников

Новина українською

Киевское "Динамо" находится в шаге от подписания 22-летнего ямайского вингера Кахима Парриса из словенского "Копера".

Как сообщает "ТаТоТаке", по трансферу осталось уладить некоторые формальности.

Паррис – игрок сборной Ямайки. Сам левша, но может сыграть на обоих флангах.

Быстрый, крайне агрессивный игрок в зонах завершения с навыками дриблера (6,8 попыток/54% эффективности в сезоне-2021/22).

Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке

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