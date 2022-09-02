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Днепр-1 заявил на сезон французского экс-капитана Металлиста

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Фарес Балули возвращается в Украину

Днепр-1 заявил на сезон французского экс-капитана Металлиста

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Новина українською

"Днепр-1" подписал и уже заявил на сезон экс-капитана "Металлиста", француза Фареса Балули.

Официального о трансфере клуб еще не заявил, но игрок уже появился в заявке клуба на сезон на сайте УПЛ.

О подробностях подписания пока что ничего не известно.

27-летний вингер после начала войны покинул страну, однако заявлял, что намерен вернуться в украинский чемпионат.

В прошлом сезоне Первой лиги Балули сыграл за "Металлист" 13 матчей, забил 6 мячей и отдал 11 результативных передач.

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В статье: Фарес Балули СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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жажа_the_best (Харьков)
02.09.2022 в 23:22
вот скотыняки уже и Балули перетащили!
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