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Днепр-1 заявил на сезон французского экс-капитана Металлиста
Фарес Балули возвращается в Украину
Скріншот із трансляції ТК Футбол
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Официального о трансфере клуб еще не заявил, но игрок уже появился в заявке клуба на сезон на сайте УПЛ.
О подробностях подписания пока что ничего не известно.
27-летний вингер после начала войны покинул страну, однако заявлял, что намерен вернуться в украинский чемпионат.
В прошлом сезоне Первой лиги Балули сыграл за "Металлист" 13 матчей, забил 6 мячей и отдал 11 результативных передач.
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