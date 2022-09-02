Днепр-1 заявил на сезон французского экс-капитана Металлиста

" Днепр-1 " подписал и уже заявил на сезон экс-капитана "Металлиста", француза Фареса Балули.

Официального о трансфере клуб еще не заявил, но игрок уже появился в заявке клуба на сезон на сайте УПЛ.

О подробностях подписания пока что ничего не известно.

27-летний вингер после начала войны покинул страну, однако заявлял, что намерен вернуться в украинский чемпионат.

В прошлом сезоне Первой лиги Балули сыграл за "Металлист" 13 матчей, забил 6 мячей и отдал 11 результативных передач.