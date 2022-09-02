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Динамо официально объявило о переходе ямайского вингера

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Соглашение на четыре года

Динамо официально объявило о переходе ямайского вингера

Фото - ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" на своих официальных ресурсах объявило о подписании контракта с игроком сборной Ямайки Кахимом Перрисом. Он выступает на позиции правого вингера.

Договор рассчитан на четыре года с опцией продления еще на год.

Отметим, что 22-летний игрок ресурсом Transfermarkt оценивается в 800 тысяч евро. Последним клубом Перриса был словенский "Копер".

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.09.2022 в 23:59
Це вже краще, ніж забирати лідерів ЧУ, щоб потім їх всі забували....
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