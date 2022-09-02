Динамо официально объявило о переходе ямайского вингера

Киевское "Динамо" на своих официальных ресурсах объявило о подписании контракта с игроком сборной Ямайки Кахимом Перрисом. Он выступает на позиции правого вингера.

Договор рассчитан на четыре года с опцией продления еще на год.

Отметим, что 22-летний игрок ресурсом Transfermarkt оценивается в 800 тысяч евро. Последним клубом Перриса был словенский "Копер".