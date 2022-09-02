Йовичевич - о матче с Рухом: Очень тяжелая игра и непонятное судейство

Главный тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич на пресс-конференция рассказал о победе своей команды над "Рухом" (1:0 ) в 3-м туре УПЛ.

– Как оцените матч?

– Тактический план был таков, что мы предполагали позиционную атаку на низкий блок с выходами соперника в контратаку. И состав львовян подтвердил этот план еще перед матчем – Притула вышел вместо Таллеса, что означает чистую игру на контратаках. Для команды, которая строится, делает определенные новые механизмы, это может быть неудобно, что и отразилось на поле: прошли пару раз контратаки у "Руха", но после наших ошибок. В целом мы были на их половине поля, искали дыры в обороне, пытались четко переводить мяч. Нам не хватало большего количества подач, чтобы забить не первым темпом, а вторым. И что мы сделали во время гола – это именно то, о чем я говорил в перерыве. Особенно когда играешь в меньшинстве, необходимо делать три-четыре паса в центре, чтобы выйти на фланговые позиции и подавать, – тогда вторым темпом забиваешь, если не забиваешь первым. Считаю, заслуженно победили, хотя очень тяжелая была игра и непонятное судейство, как по мне. Очень непонятное. И это уже не в первый раз. Не знаю, с чем это связано, но, думаю, все должны анализировать: я буду анализировать свою игру, чтобы мы были еще лучше и эффективнее в следующих матчах, но хотелось бы, чтобы судейский комитет тоже анализировал свою работу.

– Сегодня, как и с "Кривбассом", забили только во втором тайме. Почему так долго не получается отличиться?

– Работаем над этим. Конечно, хочется открывать счет раньше в таких матчах, где видно сразу план на игру, когда соперник ставит низкий блок и действует от обороны, чтобы разрушить твои атакующие действия. Но это не просто. Иногда и "Манчестер Сити", и ПСЖ имеют проблемы, заканчивая матч 0:0. Думаю, со временем еще добавятся у нас игроки на вингерских позициях, вроде Шведа, Зубкова, которые наберут форму. Это вингеры, которые могут решать в матчах через игру один в один, чтобы нам стало легче. Для той схемы и модели игры, которую мы предлагаем, это очень и очень важно. Еще наберет форму Траоре, который для нас может очень успешно играть спиной, придержать мяч, отдать пас на третьего. Так что есть футболисты, которые пребывают не в оптимальной форме, а мы должны через игры набирать. И я уверен, что это получится – сделаем хороший коллектив. Эмоции, которые они показывают на поле и на лавке, меня мотивируют. Поэтому я очень-очень рад не только трем очкам, но и победе команды. Мы сделали коллектив и кайфуем от этого.

– Ожидали, что "Рух", имея численный перевес, будет играть от обороны?

– Они не могли играть в позиционную атаку, потому что у нас состав такого качества, что мы действуем первым номером и в меньшинстве. Это так. И это уже больше вопрос к тренеру "Руха", но мой план не изменился в ходе игры. Могут измениться некоторые обстоятельства, появиться некоторые преграды, но моя цель неизменна – контролировать игру. Однако ты можешь контролировать ее и с мячом, и без мяча. Мы в меньшинстве стали в такую структуру, оставили сознательно левый фланг пустым, чтобы их немного запутать: был только Конопля, а Судакова запустили немного под нападающего, и соперник не имел референтной точки. Мы выманили их на правую сторону, через которую, в итоге, и был забит гол – когда Бондарь подал на Коноплю. Так что получилось хорошо выполнить план, но цель оставалась неизменной – только победа. Тяжело просто побеждать, а выигрывать подряд и показывать хороший футбол – еще сложнее. И над этим мы работаем.

– Вы на этом стадионе играли как футболист, работали как тренер. Что чувствовали, когда выходили на поле?

– Чувствовал себя как дома. Только зашел на стадион, и уже переполнили эмоции – посмотрел на трибуны, на 16-й сектор. Это воспоминания, которых у меня никто не может отнять. Я могу работать как профессионал в других клубах, но того, что тут почувствовал, никто у меня не заберет.

– После матча вы с командой собрались в центре поля и прокричали: "Кто мы? "Шахтер"!" Можно ли сказать, что это зарождение традиции?

– Коллектив очень важен, важно, чтобы команда была амбициозной, голодной. Только три-четыре футболиста выигрывали чемпионат тут, а все остальные не были чемпионами. Мы голодны. И после периода, когда "Шахтер" сделал свой статус бразильской командой, мы получаем сейчас такой шанс, в такое непростое, военное время для Украины, что все ребята-украинцы имеют возможность. Да, у них нет опыта, они могут один тайм сыграть блестяще. Но меня спрашивают, почему не можем сыграть так два тайма? Они пока набираются опыта. Я тот тренер, который позволяет ошибаться. Во-первых, потому что я сам ошибаюсь. А во-вторых, у меня есть опыт работы с молодыми игроками, и я знаю, какими они могут быть. Но старшие дают баланс. И мне нравится, как на лавке Пятов, Шевченко себя ведут, как на поле Степаненко себя ведет. Это была очень тяжелая игра, которая могла завершиться победой "Руха". Мы выиграли здесь три очка, но, еще раз повторю, мы выиграли и команду.

– Как оцениваете игру новичков команды – Петряка, Зубкова и Шведа?

– Естественно, с каждым днем они будут прибавлять. Никто из них не в оптимальной форме. Так ситуация сложилась, что все переговоры были после периодов, когда они не играли. Или получили травмы, как Зубков, который месяц-полтора не тренировался с "Ференцварошем". Тот же Марьян Швед, который еще не понимает нашей модели игры и позиции, не играл последние 10 дней. Ситуация была такая. Траоре, как вы знаете, год не играл. Хотя он является важной для нас фигурой, но нельзя сразу его ставить после года с травмой. Так что мы, в принципе, сейчас проходим сборы. Потому что с этими футболистами мы не проходили сборы ни в Нидерландах, ни в Словении. И сейчас у нас сборы с тем усилением, которое пришло. Со временем сыграемся, но у них есть менталитет, и это мне нравится как тренеру, поэтому с ними легко работать. Будем прибавлять и со временем станем еще лучше, будем доминировать еще больше, реализация станет выше.

– Скоро первая игра Лиги чемпионов с "Лейпцигом". Каковы ожидания?

– Это большой вызов для нас. Нет опыта игры в Лиге чемпионов, но есть мечта. И мы сделаем все возможное, чтобы выиграть этот матч. Знаем, что и бюджет, и финансы на их стороне: один Нкунку стоит как вся наша команда. Но в футболе все возможно. Есть 90 минут, и они должны доказать, что лучше в этот день. В футболе важны эмоции, и мы будем получать кайф, будем биться за "Шахтер", будем надеяться и делать все возможное для победы.