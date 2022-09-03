Все для людей? В Сети так и нет видеообзора матча Рух - Шахтер

В третьем туре УПЛ между собой сыграли "Рух" и "Шахтер". Благодаря голу Конопли "горняки" одержали победу в меньшинстве. Этот матч закончился около семи часов вечера в пятницу, второго сентября.

Примечательно, что до сих пор (по состоянию на 7:30 утра нового дня) в Сети нет официального видеообзора поединка. Его не дают ни клубы на своих сайтах, ни канал-транслятор и его партнеры.

Отметим, что "Рух" – один из пяти клубов, выступивших против соглашения с Setanta Spotrs по поводу единого телепула. Сначала львовяне намеревались реализовывать контент на собственных медиаплощадках, но после "страйков" отдали свои права "плюсам". Недавно Печерский суд Киева запретил УПЛ, УАФ и Setanta Spotrs блокировать сигнал трансляций футбола на платформах 1+1 media, однако последние пока что не возобновили практику прямых эфиров и даже видеообзоров на своих YouTube-площадках.

Добавим, что сегодня, третьего сентября, домашние матчи 3-го тура сыграют еще две команды, не поддержавшие телепул - "Заря" против "Динамо" и "Днепр-1" против "Вереса".