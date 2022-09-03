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Все для людей? В Сети так и нет видеообзора матча Рух - Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Трансляция поединка была на канале 2+2

Все для людей? В Сети так и нет видеообзора матча Рух - Шахтер

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В третьем туре УПЛ между собой сыграли "Рух" и "Шахтер". Благодаря голу Конопли "горняки" одержали победу в меньшинстве. Этот матч закончился около семи часов вечера в пятницу, второго сентября.

Примечательно, что до сих пор (по состоянию на 7:30 утра нового дня) в Сети нет официального видеообзора поединка. Его не дают ни клубы на своих сайтах, ни канал-транслятор и его партнеры.

Отметим, что "Рух" – один из пяти клубов, выступивших против соглашения с Setanta Spotrs по поводу единого телепула. Сначала львовяне намеревались реализовывать контент на собственных медиаплощадках, но после "страйков" отдали свои права "плюсам". Недавно Печерский суд Киева запретил УПЛ, УАФ и Setanta Spotrs блокировать сигнал трансляций футбола на платформах 1+1 media, однако последние пока что не возобновили практику прямых эфиров и даже видеообзоров на своих YouTube-площадках.

Добавим, что сегодня, третьего сентября, домашние матчи 3-го тура сыграют еще две команды, не поддержавшие телепул - "Заря" против "Динамо" и "Днепр-1" против "Вереса".

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) телепул
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Комментарии (3)
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Sandra777 (Львів)
03.09.2022 в 09:22
Беня тв
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0
-2
олег донецьк Украіна (донецьк)
03.09.2022 в 09:14
"всё для простых людей","забота о болельщиках". г... каналы от КАЛОмойского и суркисни.
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0
-2
avatar
scorpius (Ck)
03.09.2022 в 09:09
Это наверное из-за того что у ютуба жесткая политика в отношении нарушения авторских прав, а не как в нашей базар-лиге
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0
-3

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