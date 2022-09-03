Заря - Динамо: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Сегодня, 3 сентября, в Киеве пройдет центральный матч третьего тура УПЛ, где луганская "Заря" будет принимать столичное "Динамо". Перед этой игрой киевляне усилились Владиславом Кабаевым, который до этого выступал за луганцев. Кстати, это не единственный игрок в составе "динамовцев", имеющий опыт выступлений за "Зарю".

Перед игрой мы предлагаем освежить в памяти игроков, выступавших за эти команды. В тесте 30 футболистов, на прохождение квиза у вас будет четыре минуты. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.