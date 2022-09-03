Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны сроки контракта бывшего лидера Металлиста с Днепр-1
Спортклубовцы сообщили о переходе игрока
Дніпро-1/Автор невідомий
'Украинский СК "Днепр-1" на своих официальных ресурсах сообщил о трансфере полузащитника "Металлиста" Фареса Балули.
27-летний француз будет выступать за спортклубовцев до следующего лета на правах аренды. Отметим, что ранее днепряне внесли хавбека в заявку УПЛ на сезон.
Балули выбрал себе футболку с номером 10 на спине.
Напомним, что Фарес в последний раз играл за "Металлист" еще на зимних сборах. С начала полномасштабной войны россии на территории Украины полузащитник не покидал клуб. В то же время, он не был даже в заявках харьковчан на матчи УПЛ.
Добавим, что срок его контракта с “Металлистом” истекает в 2024 году. Аналитический портал Transfermarkt оценивает Балули в 500 тысяч евро.
Популярное сейчас
- Яремчук забил в дебютном матче за Брюгге после выхода на замену
- "Поставило крест на переговорах". На россии отреагировали на указ Зеленского про роспуск ТКГ
- Матч Первой лиги Горняк-Спорт – Чернигов не состоится
- Фонд Сергея Притулы и клуб УПЛ подписали меморандум о сотрудничестве
- Красотка дня. Очаровательная девушка молодого защитника Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО