Стали известны сроки контракта бывшего лидера Металлиста с Днепр-1

'Украинский СК "Днепр-1" на своих официальных ресурсах сообщил о трансфере полузащитника "Металлиста" Фареса Балули.

27-летний француз будет выступать за спортклубовцев до следующего лета на правах аренды. Отметим, что ранее днепряне внесли хавбека в заявку УПЛ на сезон.

Балули выбрал себе футболку с номером 10 на спине.

Напомним, что Фарес в последний раз играл за "Металлист" еще на зимних сборах. С начала полномасштабной войны россии на территории Украины полузащитник не покидал клуб. В то же время, он не был даже в заявках харьковчан на матчи УПЛ.

Добавим, что срок его контракта с “Металлистом” истекает в 2024 году. Аналитический портал Transfermarkt оценивает Балули в 500 тысяч евро.