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Стали известны сроки контракта бывшего лидера Металлиста с Днепр-1

Премьер-лига
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Спортклубовцы сообщили о переходе игрока

Стали известны сроки контракта бывшего лидера Металлиста с Днепр-1

Дніпро-1/Автор невідомий

Новина українською

'Украинский СК "Днепр-1" на своих официальных ресурсах сообщил о трансфере полузащитника "Металлиста" Фареса Балули.

27-летний француз будет выступать за спортклубовцев до следующего лета на правах аренды. Отметим, что ранее днепряне внесли хавбека в заявку УПЛ на сезон.

Балули выбрал себе футболку с номером 10 на спине.

Напомним, что Фарес в последний раз играл за "Металлист" еще на зимних сборах. С начала полномасштабной войны россии на территории Украины полузащитник не покидал клуб. В то же время, он не был даже в заявках харьковчан на матчи УПЛ.

Добавим, что срок его контракта с “Металлистом” истекает в 2024 году. Аналитический портал Transfermarkt оценивает Балули в 500 тысяч евро.

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В статье: Фарес Балули СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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