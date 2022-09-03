Днепр-1 - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Матч двух команд, начавших новый чемпионат со стопроцентной эффективностью. "Верес" на старте взял шесть очков из шести возможных, одолев "Черноморец" и "Ворсклу". "Днепр-1" пока что одержал только одну победу (но и матч в УПЛ провел только один), зато какую… Было деклассировано киевское "Динамо" 3:0.

И вот в третьем туре командам предстоит сыграть между собой. Матч состоится в субботу, 3-го сентября, в Ужгороде (стадион "Авангард"). Начало – 13:00.

Официальный транслятор матчей УПЛ – Setanta Spotrs. Однако некоторые команды свои домашние игры транслируют на платформах компании 1+1 media. "Днепр-1" среди таких.

Смотрите матч в прямом эфире на телеканале УНИАН. Прямо в этой новости.

УПЛ. Третий тур. 03.09.2022

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Александр Дердо

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