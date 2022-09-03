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Днепр-1 - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепр-1 - Верес: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 03.09.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Днепр-1 - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: СК Днепр-1/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Матч двух команд, начавших новый чемпионат со стопроцентной эффективностью. "Верес" на старте взял шесть очков из шести возможных, одолев "Черноморец" и "Ворсклу". "Днепр-1" пока что одержал только одну победу (но и матч в УПЛ провел только один), зато какую… Было деклассировано киевское "Динамо" 3:0.

И вот в третьем туре командам предстоит сыграть между собой. Матч состоится в субботу, 3-го сентября, в Ужгороде (стадион "Авангард"). Начало – 13:00.

Официальный транслятор матчей УПЛ – Setanta Spotrs. Однако некоторые команды свои домашние игры транслируют на платформах компании 1+1 media. "Днепр-1" среди таких.

Смотрите матч в прямом эфире на телеканале УНИАН. Прямо в этой новости.

УПЛ. Третий тур. 03.09.2022
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Александр Дердо

"Днепр-1" 13:00 "Верес"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

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В статье: Верес (Ровно) СК Днепр-1
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