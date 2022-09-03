Заря - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Встречаются один из лидеров против одного из аутсайдеров турнирной таблицы. Факт является фактом: "Заря" взяла максимум на старте УПЛ, а "Динамо" не взяло ничего. Но тем интереснее будет их очный поединок: одни попытаются доказать, что достойны борьбы за медали, другие – что поражение от "Днепра-1" было досадной случайностью.

Матч состоится в субботу, 3-го сентября, в 13:00.

Официальный транслятор матчей УПЛ – Setanta Spotrs. Однако некоторые команды свои домашние игры транслируют на платформах компании 1+1 media. "Заря" среди таковых.

Смотрите матч в прямом эфире на телеканале 2+2. Прямо в этой новости.

VBET-лига. 3-й тур

3 сентября, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

Арбитр: И.Пасхал

Трансляция: "Setanta Sports" ("2+2"?)

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