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Динамо подписало бывшего нападающего Порту и двух российских клубов - СМИ
Игрок своей сборной
Getty Images/Global Images Ukraine
Киевское "Динамо" продолжает работать на трансферном рынке. После подписания двух вингеров "бело-синие" оформлят еще и переход нападающего из Кабо-Верде Зе Луиша. Об этом сообщает телеграмм-канал Бий-Беги.
Источник отмечает, что переход уже состоялся. Официально Зе Луиш на данный момент находится в статусе свободного агента, поэтому киевляне смогут получить игрока на безвозмездной основе.
Отметим, что нападающий в 2009 году перешел из клуба из Кабо-Верде в португальский чемпионат, где провел шесть лет. После этого в его карьере было: четыре сезона в московском "спартаке", один сезон в "Порту", а также 1,5 года в российском "локомотиве". С 9 февраля по июнь этого года форвард выступал за аравийский "Аль-Таавун".
Также в активе Зе Луиша 19 матчей в составе сборной Кабо-Верде. В июне этого года он вызывался в ряды национальной команды, однако участие в матчах не принимал.
Аналитический портал Transfermakrt оценивает 31-летнего нападающего в 1,5 млн евро.
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