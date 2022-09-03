Динамо подписало бывшего нападающего Порту и двух российских клубов - СМИ

Киевское "Динамо" продолжает работать на трансферном рынке. После подписания двух вингеров "бело-синие" оформлят еще и переход нападающего из Кабо-Верде Зе Луиша. Об этом сообщает телеграмм-канал Бий-Беги.

Источник отмечает, что переход уже состоялся. Официально Зе Луиш на данный момент находится в статусе свободного агента, поэтому киевляне смогут получить игрока на безвозмездной основе.

Отметим, что нападающий в 2009 году перешел из клуба из Кабо-Верде в португальский чемпионат, где провел шесть лет. После этого в его карьере было: четыре сезона в московском "спартаке", один сезон в "Порту", а также 1,5 года в российском "локомотиве". С 9 февраля по июнь этого года форвард выступал за аравийский "Аль-Таавун".

Также в активе Зе Луиша 19 матчей в составе сборной Кабо-Верде. В июне этого года он вызывался в ряды национальной команды, однако участие в матчах не принимал.

Аналитический портал Transfermakrt оценивает 31-летнего нападающего в 1,5 млн евро.