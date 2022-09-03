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Динамо подписало бывшего нападающего Порту и двух российских клубов - СМИ

Премьер-лига
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(2 голосов)

Игрок своей сборной

Динамо подписало бывшего нападающего Порту и двух российских клубов - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Киевское "Динамо" продолжает работать на трансферном рынке. После подписания двух вингеров "бело-синие" оформлят еще и переход нападающего из Кабо-Верде Зе Луиша. Об этом сообщает телеграмм-канал Бий-Беги.

Источник отмечает, что переход уже состоялся. Официально Зе Луиш на данный момент находится в статусе свободного агента, поэтому киевляне смогут получить игрока на безвозмездной основе.

Отметим, что нападающий в 2009 году перешел из клуба из Кабо-Верде в португальский чемпионат, где провел шесть лет. После этого в его карьере было: четыре сезона в московском "спартаке", один сезон в "Порту", а также 1,5 года в российском "локомотиве". С 9 февраля по июнь этого года форвард выступал за аравийский "Аль-Таавун".

Также в активе Зе Луиша 19 матчей в составе сборной Кабо-Верде. В июне этого года он вызывался в ряды национальной команды, однако участие в матчах не принимал.

Аналитический портал Transfermakrt оценивает 31-летнего нападающего в 1,5 млн евро.

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В статье: Динамо (Киев) Зе Луиш
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Источник:
Бий-Біжи

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Комментарии (3)
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олег донецьк Украіна (донецьк)
03.09.2022 в 11:28
румынский цыган разнылся и получил подкрепление.через полгода вдруг выяснится что селекционеры ошиблись,уйдут в аренду и там почему-то заиграют.всё как всегда,не первый раз
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Zapp Brannigan (Київ)
03.09.2022 в 11:17
Ямайка, Кабо-Верде... Ото будуть диміти і викликати Джа мабуть!
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oda1979 (Запорожье)
03.09.2022 в 11:04
Ну нада теперь брать ЛЕ!
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