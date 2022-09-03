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Суркис: Не думаю, что скандал с телепулом выгоден Шахтеру. Наша общая цель – сохранить футбол
Функционер поделился своим мнением
Фото: ФК Динамо
Президент "Динамо" Игорь Суркис дал комментарий о словах журналиста Игоря Цыганика о ситуации с телепулом:
– Игорь Цыганик издал большую эмоциональную речь минут на 30 по телепулу и УПЛ. Он не назвал в конце клуб, но сделал намек, что скандал выгоден "Шахтеру".
– Я не думаю. Я прочитал – и не могу с этим согласиться, что кто-то так цинично смотрит в будущее, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Там нужно проходить три этапа, первое место сегодня уже ничего не дает. Зная того же Ахметова и других президентов клубов, сегодня самоцелью не есть какие-либо пути занять то или иное место.
Сегодня самоцель – сохранить футбол, я вам хочу отметить это. Нет сегодня такой цели, как раньше, мол, "вот бы попасть в Лигу чемпионов, потому что это сразу деньги, возможность делать какие-то трансферы и показывать себя на самом высоком уровне".
– Есть ли у вас доля на плюсах?
– Да, у меня доля на плюсах 8,33%. Она ни на что не влияет. Вы сами понимаете, что с этими процентами я могу только дуть в трубу. Я ни на что не влияю и ни на каком собрании не был. И меня никогда туда не приглашали. Что имею – то имею. Хотите, вам подарю эту часть?, – ответил Суркис.
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