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Кривбасс - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Кривбасс" - "Львов", украинская Премьер-лига, 4 сентября 2022
Фото: ФК Львов
"Кривбасс" проведет свой первый официальный домашний матч после дебюта в элите. Домашний лишь номинально, поскольку пока криворожане вынужденны играть на главной арене Киева. В выездных поединках дела у коллектива Вернидуба пока идут тяжко - два минимальных поражения на старте сезона при не самой выразительной игре. Мы все-таки оказались правы, когда говорили, что тренеру понадобиться время, дабы слепить новую команду на новом месте.
У "Львова", несмотря на серьезные кадровые изменения, вектор остался прежним. Олег Дулуб продолжает руководить коллективом, продолжает играть в три центральный защитника и от обороны. В игре против "Зари" это почти принесло результат. Счет 2:3 в пользу луганчан говорит об относительно равной игре, а значит пока львовян есть за что похвалить. Посмотрим, что случится дальше.
Смотрите матч третьего тура УПЛ в воскресенье, четвертого сентября, на OTT-платформе "Setanta Sports". Начало игры в 17:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Кривбасс" - "Львов"
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