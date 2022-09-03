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Кабаев дебютирует за Динамо в первом же матче. Стартовый состав киевлян на поединок против Зари

Премьер-лига
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Владислав сыграет против своей бывшей команды

Кабаев дебютирует за Динамо в первом же матче. Стартовый состав киевлян на поединок против Зари

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

В рамках третьего тура УПЛ луганская "Заря" встретится с киевским "Динамо" на стадионе имени Лобановского в столице Украины.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу определился со стартовым составом на этот поединок

Бущан – Кендзера, Сирота, Забарный, Дубинчак – Шепелев, Андриевский – Кабаев, Буяльский, Караваев – Ванат

Отметим, что в футболке киевлян дебютирует недавний новичок Владислав Кабаев. Интересно, что в первом туре текущего розыгрыша УПЛ он играл именно за "Зарю".

Также по сравнению с предыдущим матчем на поле с первых минут не появятся Попов (травма), Беседин, Сидорчук, Шапаренко и Кравченко.

Встреча между луганчанами и киевлянами начнется в 13:00. UA-Футбол проведет для вас текстовую трансляцию этого противостояния.

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В статье: Мирча Луческу Заря (Луганск) Динамо (Киев) Владислав Кабаев
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