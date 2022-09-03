Понадобилось семь минут. Русин забил Динамо в своем первом же матче против киевлян

В рамках третьего тура Украинской Премьер-лиги в Киеве встречаются "Заря" и "Динамо".

Счет во встрече был открыт уже на седьмой минуте усилиями нападающего луганцев Назария Русина. Гол игрок не праздновал, ведь отличился в воротах своей бывшей команды.

Напомним, что Русин находился в структуре "Динамо" с 2015 по 2022 годы. Он трижды шел играть в аренду, в том числе и в “Зарю”, однако по условиям соглашения не мог выходить на поле против киевлян. Таким образом сегодня Назарий забил в ворота “Динамо” в первом же матче против них.

Отметим, что летом нападающий перешел в "Зарю" на полноценных правах, подписав контракт на три года.

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