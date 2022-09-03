УПЛ. Днепр-1 - Верес 2:0. Испытание рутиной

Потянет ли "Днепр-1" борьбу за чемпионство? После неплохой по украинским меркам трансферной кампании и победы над "Динамо" 3:0 во втором туре такой вопрос приобрел особую актуальность. Но способность брать свое на длинной дистанции меряется не такими матчами, как с "Динамо" (когда зашкаливают эмоции и мотивация), а такими, как с "Вересом". Против соперников, действующих вторым номером и делающих все возможное, чтобы сломать игру другой команды. У "Днепра-1" сегодня был своеобразный экзамен на зрелость.

Его Александр Кучер решил сдавать с новичком в составе: только накануне официально объявили о трансфере Яниса Амаша – а здесь он уже в основном составе. Там были и Довбик с Бузанелло, но не было Бланко. Даже в заявке.

"Верес" априори не мог удивить – это не та команда, которая тасует состав от матча к матчу. Одна-две смены от Юрия Вирта – это уже заметная ротация. Сегодня на позиции форварда появился не Гайдучик, а Сергийчук. Хотя уже на первых минутах пришлось производить замену, убирая с поля травмированного Евгения Пасича. Адамюк коленом въехал ему в голову, за что ровенчане настойчиво требовали от арбитра Дердо красной карточки. Тщетно. Но желтую судья дал – и это хорошо. Игра развивалась в русле борьбы, фолов, грубостей, поэтому футболистов нужно было сдерживать.

Первый реальный момент для взятия ворот возник на двадцатой минуте, когда после подачи со штрафного сначала кто-то из днепрян бил головой, а затем мощно добивал Довбык – Богдан Когут справился с обоими выстрелами.

Стандарты у "Днепра-1" получались. После розыгрыша одного из таких Сарапий плюхнул в штангу, в другом эпизоде ​​головой пробивал Адамюк. С игры нужно отметить быструю контратаку, которую у номинальных хозяев разогнал Довбик. После его пас Амаш бил в одно касание, но удар заблокировали.

"Верес" был под постоянным давлением, что обусловило возникновение ошибок. Одна из таковых подарила шанс Громову, но он из пределов штрафной пробил мимо дальней штанги. "Днепр-1" гарантированно наработал на забитый мяч до перерыва, так что прозрение справедливости взошло на новичка Амаша - он результативно пробил уже на компенсированных до первого тайма минутах. Нужно отметить Довбика, в ходе голевой атаки пропустившего мяч на ход партнеру, и Гуцуляка, оттащившего за собой голкипера и от линии ворот выкатившего мяч на ногу партнеру. "Верес" снова оказался в ситуации, когда нужно демонстрировать характер.

Но "Днепр-1" не повторил ту ошибку, которую допустила "Ворскла". То есть, развил преимущество. И довольно быстро. Почти сразу после выхода из раздевалки Адамюк замкнул подачу Амаша со штрафного. Пиши пропало для номинальных гостей.

Хотя нужно отдать должное "Вересу" - он частично перехватил инициативу. Вернее, воспользовался тем, что "Днепр-1" перестал нагнетать. Проблем с подходом ко владениям Валефа у подопечных Вирта не было, а вот дальше… ничего особенного. Несколько прострелов, несколько стандартов, один или два несильных удара.

На "легком темпе" "Днепр-1" мог забить в третий раз (после неуверенной игры вратаря "Вереса"), но по всем движениям днепрян было понятно, что их вполне устраивает и такое преимущество. И что мысли постепенно сместились в сторону Лиги конференций, где придется дебютировать в группе матчем против АЗ уже в четверг. Главное, чтобы с такой же уверенностью, как сегодня и неделю назад против "Динамо". А не с такой, как Довбик бил на 88-й минуте по полупустым воротам с нескольких метров (в защитника). Заигрался.

Ну а для "Вереса" катастрофы точно не случилось. Есть факт потери, но даже шесть очков в трех матчах – это крутой результат.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. Третий тур. 03.09.2022

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Александр Дердо

СК "Днепр-1" - "Верес" 2:0

Голы: Янис Амаш 45+2, Владимир Адамюк 47

СК "Днепр-1": Макс Валеф, Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Габриэль Бузанелло (Александр Назаренко 78), Артем Довбик, Алексей Гуцуляк (Владимир Танчик 55), Артём Громов (Валентин Рубчинский 55), Янис Амаш (Игорь Когут 67), Руслан Бабенко, Александр Сваток, Александр Пихалёнок (Сергей Горбунов 67)

"Верес": Богдан Когут, Роман Гагун, Семен Вовченко, Михаил Сергийчук (Михаил Шестаков 46), Виталий Дахновский (Владислав Шарай 62), Александр Лебеденко (Станислав Шарай 62), Геннадий Пасич, Валерий Кучеров (Василий Курко 76), Роман Мирошник, Евгений Пасич (Николай Квасный 8), Дмитрий Клёц

Предупреждения: Владимир Адамюк 4, Алексей Гуцуляк 26, Руслан Бабенко 50, Владимир Танчик 83 - Дмитрий Клёц 49