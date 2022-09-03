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Переговоры Динамо с двумя нападающими-легионерами провалились – СМИ
Все переворачивается с ног на голову
Getty Images/Global Images Ukraine
В то время как ресурс Бий-Беги сообщил о том, что киевское "Динамо" подписало нападающего Зе Луиша, FootballHub заявил обратное.
Проект 1+1 Media отметил, что “бело-синие” вели переговоры сразу с двумя нападающими. Кроме вышеупомянутого Зе Луиша, в списке кандидатов на усиление атаки был форвард немецкого "Хоффенгайма" Мунас Даббур. Правда, оба трансфера сорвались.
Отметим, что Зе Луиш находится без команды. Ранее он выступал в португальских ("Порту", "Жил Висенте", "Брази") и российских ("спартак", "локомотив") клубах.
А в послужном списке израильского нападающего выступи также за "Севилью", "Зальцбург" и "Грассхопперс".
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