Переговоры Динамо с двумя нападающими-легионерами провалились – СМИ

В то время как ресурс Бий-Беги сообщил о том, что киевское "Динамо" подписало нападающего Зе Луиша, FootballHub заявил обратное.

Проект 1+1 Media отметил, что “бело-синие” вели переговоры сразу с двумя нападающими. Кроме вышеупомянутого Зе Луиша, в списке кандидатов на усиление атаки был форвард немецкого "Хоффенгайма" Мунас Даббур. Правда, оба трансфера сорвались.

Отметим, что Зе Луиш находится без команды. Ранее он выступал в португальских ("Порту", "Жил Висенте", "Брази") и российских ("спартак", "локомотив") клубах.

А в послужном списке израильского нападающего выступи также за "Севилью", "Зальцбург" и "Грассхопперс".