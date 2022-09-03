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Переговоры Динамо с двумя нападающими-легионерами провалились – СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Все переворачивается с ног на голову

Переговоры Динамо с двумя нападающими-легионерами провалились – СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В то время как ресурс Бий-Беги сообщил о том, что киевское "Динамо" подписало нападающего Зе Луиша, FootballHub заявил обратное.

Проект 1+1 Media отметил, что “бело-синие” вели переговоры сразу с двумя нападающими. Кроме вышеупомянутого Зе Луиша, в списке кандидатов на усиление атаки был форвард немецкого "Хоффенгайма" Мунас Даббур. Правда, оба трансфера сорвались.

Отметим, что Зе Луиш находится без команды. Ранее он выступал в португальских ("Порту", "Жил Висенте", "Брази") и российских ("спартак", "локомотив") клубах.

А в послужном списке израильского нападающего выступи также за "Севилью", "Зальцбург" и "Грассхопперс".

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В статье: Мунас Даббур Динамо (Киев) Зе Луиш
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Комментарии (2)
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Gulácsi (Kyiv)
03.09.2022 в 14:46
Не захотіли грати за сепаратистський недоклуб-посміховище
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0
-2
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Я я я я (ХєрвДупуЗекурвам)
03.09.2022 в 15:09
Їх не кликали в шахтар
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