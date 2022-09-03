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Динамо впервые в истории проиграло два матча подряд на старте чемпионата
Так низко киевляне еще не были
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Киевское "Динамо" в своих стартовых двух матчах УПЛ потерпело два поражения. Такой результат – ноль очков после двух первых поединков чемпионата – стал самым плохим для “бело-синих” во всей истории выступлений в УПЛ.
Предыдущий антирекорд был установлен в 2007 году, когда "Динамо" в первых двух турах Премьер-лиги набрало два очка. В итоге "бело-синие" тогда заняли второе место, уступив "Шахтеру" тремя очками.
Отметим, что первый тур киевляне пропускали – тогда подопечные Луческу играли в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Поединок против Ингульца был перенесен на 16 ноября.
В настоящее время "Динамо" идет на 15 месте турнирной таблицы. Позади только "Рух", у которого хуже разница забитых-пропущенных.
Напомним, что "бело-синие" уступили сначала "Днепр-1" (0:3), а затем "Зари" (2:3). Следующий поединок в УПЛ киевляне проведут против Львова 11 сентября.
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