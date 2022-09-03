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Динамо впервые в истории проиграло два матча подряд на старте чемпионата

Премьер-лига
(1 голосов)

Так низко киевляне еще не были

Динамо впервые в истории проиграло два матча подряд на старте чемпионата

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" в своих стартовых двух матчах УПЛ потерпело два поражения. Такой результат – ноль очков после двух первых поединков чемпионата – стал самым плохим для “бело-синих” во всей истории выступлений в УПЛ.

Предыдущий антирекорд был установлен в 2007 году, когда "Динамо" в первых двух турах Премьер-лиги набрало два очка. В итоге "бело-синие" тогда заняли второе место, уступив "Шахтеру" тремя очками.

Отметим, что первый тур киевляне пропускали – тогда подопечные Луческу играли в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Поединок против Ингульца был перенесен на 16 ноября.

В настоящее время "Динамо" идет на 15 месте турнирной таблицы. Позади только "Рух", у которого хуже разница забитых-пропущенных.

Напомним, что "бело-синие" уступили сначала "Днепр-1" (0:3), а затем "Зари" (2:3). Следующий поединок в УПЛ киевляне проведут против Львова 11 сентября.

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В статье: Мирча Луческу Заря (Луганск) Динамо (Киев) СК Днепр-1
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