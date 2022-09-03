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Шахтер опубликовал заявку на групповой этап Лиги чемпионов

Премьер-лига
(1 голосов)

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Шахтер опубликовал заявку на групповой этап Лиги чемпионов

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Донецкий "Шахтер" опубликовал список из 27 футболистов, которые смогут поучаствовать в матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк.

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Андрей Кулаков, Дмитрий Топалов.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов соперниками "горняков" стали "Реал", "Лейпциг" и "Селтик".

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
03.09.2022 в 17:16
за 3 место будут бороться попасть в ЛЕ--это их задача уже сейчас
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олег донецьк Украіна (донецьк)
03.09.2022 в 15:54
увы с этим составом ничего не светит
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Hanter44 (Baburka)
03.09.2022 в 16:31
Yfgbib wt yf cniyi cdjuj k.,bvjuj rkjptne?fnj lj xthujdji ge,kirfwii
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Hanter44 (Baburka)
03.09.2022 в 16:43
Правка тексту: Напиши це на стiнi в своему любимому клозетi,а то до слiдуючоi публiкацii забудеш
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