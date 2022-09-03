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Шахтер опубликовал заявку на групповой этап Лиги чемпионов
Все новички на месте
Фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" опубликовал список из 27 футболистов, которые смогут поучаствовать в матчах группового этапа Лиги чемпионов.
Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.
Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк.
Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Андрей Кулаков, Дмитрий Топалов.
Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов соперниками "горняков" стали "Реал", "Лейпциг" и "Селтик".
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