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Динамо не подпишет Зе Луиша, - источник

Премьер-лига
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Киевляне решили остановиться на трансфере одного легионера

Динамо не подпишет Зе Луиша, - источник

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Киевское "Динамо" в последний момент отказалось от трансфера португальского нападающего Зе Луиша. Об этом сообщил близкий к команде источник "Динамо Киев Inside".

"Здравый смысл восторжествовал. Второго новичка в Киеве не будет", - кратко написано в Телеграм-канале.

Кроме этого, о причинах срыва перехода написало издание "ТаТоТаке":

"Проблемой в переговорах было то, что его дела ведут достаточно амбициозные агенты, поэтому контракт должен быть не из средних для нынешнего "Динамо". Также Луиш – свободный агент и в таком случае комиссионные тоже просили амбициозные. Ну и конечно – фактор войны, продолжающийся в нашей стране", – говорится в сообщении.

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В статье: Динамо (Киев) Зе Луиш
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