Динамо не подпишет Зе Луиша, - источник

Киевское "Динамо" в последний момент отказалось от трансфера португальского нападающего Зе Луиша. Об этом сообщил близкий к команде источник "Динамо Киев Inside".

"Здравый смысл восторжествовал. Второго новичка в Киеве не будет", - кратко написано в Телеграм-канале.

Кроме этого, о причинах срыва перехода написало издание "ТаТоТаке":