Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо не подпишет Зе Луиша, - источник
Киевляне решили остановиться на трансфере одного легионера
Getty Images/Global Images Ukraine
Киевское "Динамо" в последний момент отказалось от трансфера португальского нападающего Зе Луиша. Об этом сообщил близкий к команде источник "Динамо Киев Inside".
"Здравый смысл восторжествовал. Второго новичка в Киеве не будет", - кратко написано в Телеграм-канале.
Кроме этого, о причинах срыва перехода написало издание "ТаТоТаке":
"Проблемой в переговорах было то, что его дела ведут достаточно амбициозные агенты, поэтому контракт должен быть не из средних для нынешнего "Динамо". Также Луиш – свободный агент и в таком случае комиссионные тоже просили амбициозные. Ну и конечно – фактор войны, продолжающийся в нашей стране", – говорится в сообщении.
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Заря - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Вторая победа Шахтера, Динамо подписывает легионера. Главные новости за 2 сентября
- Мудрик согласовал личные условия контракта с Арсеналом
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка молодого защитника Динамо. ФОТО