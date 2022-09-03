Кучер: Вирт умеет настраивать своих игроков, Верес агрессивно обороняется

Наставник "Днепра-1" Александр Кучер дал комментарий после победы над "Вересом" (2:0) в матче УПЛ:

– Играли против хорошей команды, которая хорошо готова физически. Вирт умеет настраивать своих игроков, ожидали, что будет трудная игра для нас, "Верес" агрессивно обороняется. Понимали, что потребуется гол, после которого будет легче.

Сначала не получалось забить, но потом достигли цели и стали спокойнее играть. В начале второго тайма – второй мяч, и дальше уже контролировали игру. Могли больше забить, но нам не везло. Неплохо действовали на стандартах, много моментов после них создали, но и из игры могли забить.

2:0 – мы довольны, завоевали три очка. Будем работать дальше. Уже в четверг нас ожидает игра в Лиге конференций.

– Вы уже анализировали своего будущего соперника "АЗ" Алкмаар?

– Да, смотрел их последнюю игру. Добротная команда, сплав молодости и опыта. В чемпионате идут пока без поражений. Будет непросто, они играют в быстрый комбинационный футбол, хорошо работают с мячом. Будет еще анализ соперника и подготовка к игре, – сказал Кучер.