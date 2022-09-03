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Левченко: Не может Мудрик сейчас стоить 30 миллионов евро. Нашим клубам стоит научиться трезво оценивать своих игроков
Нужно не отнимать к них возможность развиваться
Фото: ФК Шахтер
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко в своем Twitter прокомментировал слухи о желании "Шахтера" продать Мудрика за большие суммы:
“При всей моей любви к футбольному таланту Мудрика, не может этот игрок на этом этапе стоить 30 млн евро, а 50 и подавно. Нашим клубам стоит научиться трезво оценивать своих игроков, а не отнимать у них возможности роста. И это касается большинства наших клубов”, – сказал Левченко.
Отметим, что разные инсайдеры сообщали о желании "Эвертона" купить Мудрика за 30 миллионов евро. В то же время была информация, что “Шахтер” захотел выручить за украинского вингера не менее 50 миллионов евро.
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