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Левченко: Не может Мудрик сейчас стоить 30 миллионов евро. Нашим клубам стоит научиться трезво оценивать своих игроков

Премьер-лига
(2 голосов)

Нужно не отнимать к них возможность развиваться

Левченко: Не может Мудрик сейчас стоить 30 миллионов евро. Нашим клубам стоит научиться трезво оценивать своих игроков

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко в своем Twitter прокомментировал слухи о желании "Шахтера" продать Мудрика за большие суммы:

“При всей моей любви к футбольному таланту Мудрика, не может этот игрок на этом этапе стоить 30 млн евро, а 50 и подавно. Нашим клубам стоит научиться трезво оценивать своих игроков, а не отнимать у них возможности роста. И это касается большинства наших клубов”, – сказал Левченко.

Отметим, что разные инсайдеры сообщали о желании "Эвертона" купить Мудрика за 30 миллионов евро. В то же время была информация, что “Шахтер” захотел выручить за украинского вингера не менее 50 миллионов евро.

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В статье: Евгений Левченко Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
03.09.2022 в 17:10
толку от этого упл а как играть в ЕК--позориться
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La Scala (Milano)
03.09.2022 в 17:02
Звичайно Мудрик стільки не коштує. Що він показав у збірній в червні? Нічого. Що він показував в оренді в Арсеналі? Практично нічого. Здається в Десні трошки заграв. І все. Минулорічно в Шахтарі тільки у виїзному матчі із Реалом відмітився, та й то його Зєбра зарання змінив, і за допомогою автоголу вивів Шахту в ЛЧ. А що із Шеріфом? Нуль. Та й вчора, попри незаслужене видалення, мав 200 відсотковий шанс, і його ж запоров. Також і в молодіжці поров неодноразово, чого коштує тільки розіграний піжонський незабитий пенальті. Звичайно є майбутнє, але не за 30 лямів. Понтів із зачіскою і татухами значно більше.
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storm_ua (Николаев)
03.09.2022 в 16:37
Нашим идиотам этого не понять, потому что барыги и ворье. Никто не умеет в реальном мире деньги зарабатывать...все финасы за счёт куррупции и грабежа..В итоге за бесплатно уйдет ..но зря Михаил не ушел, рискует повторить судьбу Супряги
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.09.2022 в 16:51
он нужен сейчас в шд, т.к. один игрок, который может вытащить своей скоростью результат, потому и завышенный ценник как компенсация за возможную потерю талантливого игрока
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0
-2

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