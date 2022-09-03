Металлист 1925 - Ворскла 3:2. Виктор Скрипник, у вас проблемы

В ноябре 2019-го Юрий Максимов стал тренер полтавской "Ворсклы". Команда находилась на самом дне таблицы УПЛ, однако наставник вначале довел её до финала кубка, а после - и до еврокубков. При этом, у полтавчан появились оправданные бронзовые амбиции и желание стать "третьей силой" в долгую. Летом Юрий Вильевич оставил "Ворсклу", не сумев договориться о новом контракте. Что бы там не случилось между сторонами, "ворсклян" принял Виктор Скрипник. И теперь все повторяется по кругу - "Ворскла" без Максимова, и снова идет на дне таблицы. Правда прошло всего два тура и делать из одного из лучших украинских наставников претендента на увольнение мы точно не собираемся. Просто обнаружили интересное совпадение.

У "Металлиста 1925" хватает своих проблем. Одна из них - атака. Коллектив Кривенцова за два тура забил ровно ноль, однако благодаря слаженности обороны и щепотки удачи, сумел также ни разу не пропустить. Итого, два очка. Вроде и неплохо, но мы еще по прошлому сезону знаем, что коллектив Кривенцова умеет играть лучше. Агрессивнее. И добывать победы. Этого мы от них и ждали в ближайших турах. Как собственно и от "Ворсклы", которую побеждать подгоняют место в таблицы и отрыв конкурентов. В общем, мы ожидали сегодня очень интересную игру. Команда на подобное точно способны.

Не сказать, что первый тайм получился идеальным, однако свои моменты создать удалось обоим коллективам, пускай забили только гости. Но обо всем в порядке очереди. "Ворскла" лучше начала матч, неплохо комбинировала и владела мячом в центре поля. Свой первый опасный момент удалось создать на 15-й минуте. Сначала Сефери ударом проверил на прочность перекладину, а спустя секунду мяч попал в руку Мартынюка после добивания. Арбитр назначил пенальти, который не реализовал Олейник. Прекрасный сейв Мозиля. "Металлист 1925" активизировался, сумев выровнять игру, однако до конца тайма умудрился наиграть на еще один пенальти. На этот раз Марлисона срубили в штрафной хозяев. Бразилец поспорил с партнерами, крепко сжал мяч в руке, установил на точку и мощно ударил в угол. Это называется идеальное исполнение и наличие лидерских задаток - взял ответственность и оправдал это. "Ворскла" получила преимущество перед самым перерывом.

И если первая половина понравилась не всем, то после перерыва на поле было все. Хоть и не сразу. Харьковчане неплохо стартовали, и спустя десять минут отыграли отставание. Навес с фланга нашел голову Борячука, который без опеки пробил точно. Странная игра обороны полтавчан. После этого сценарий встречи выровнялся, потому сразу перейдем к 79-й минуте. Там начался самый сок. Во-первых, в счете повели харьковчане. Классное смещение с фланга Ременюка, а после идеальный пас в штрафную, привели к тому, что на ударной позиции оказался Дмитренко. Отличный удар в верхний угол и претендент на звание гола тура. Валерий Кривенцов дал команду отходить в оборону, однако это привело к плохим последствиям - полтавчане быстро сравняли. Олейник навесил с правого фланга, а Степанюк выиграл верх у Безуглого. 2:2. Казалось, что в примерно равном матче стороны не одержат победу, но на поле был один протестующий - Андрей Борячук. Форвард принял мяч в метрах 30-ти от ворот, откуда и решил ударить. Идеально ведь. 3:2 в компенсированное время, после такого уже не отыграться.

Есть первая победа "Металлиста 1925", с чем их можно поздравить. Команда показала характер, а также желание, которого не хватило в игре против "Черноморца". Хорошая работа Кривенцова и его подопечных. А вот у Виктора Скрипника большие проблемы. И дело не только в трех поражениях, а в пропущенных голах в самой концовке. Это нужно пресечь, и как можно скорее.

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3 сентября, Киев, НСК "Олимпийский"

Металлист 1925 - Ворскла 3:2

Голы: Андрей Борячук 54, 90+2, Владислав Дмитренко 79 - Марлисон 44 (пен.), Руслан Степанюк 83

Металлист 1925: Олег Мозиль, Дмитрий Капинус (Михаил Рудавский 81), Ярослав Мартынюк, Андрей Борячук, Андрей Ременюк, Игорь Курило, Константин Бичек (Владислав Дмитренко 70), Дмитрий Кравченко (Андрей Чирук 70), Артем Габелок, Максим Жичиков, Никита Безуглый

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Джоко Зайков, Игорь Пердута, Александр Скляр, Денис Олейник, Руслан Степанюк, Тауйлян Сефери Сулейманов, Марлисон, Артем Челядин, Максим Мельничук (Илья Крупский 71), Ардит (Андрей Кравчук 67)

Предупреждения: Ярослав Мартынюк 16 - Александр Скляр 31, Артем Челядин 64

Нереализованный пенальти: Денис Олейник 16