Луческу: Раньше у нас никогда не было такого тяжелого периода из-за поражений

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поражение от луганской "Зари" в матче 3-го тура УПЛ.

- Можно сказать, что победный гол забил воспитанник "Динамо" Владимир Бражко, который находится в аренде. Раньше киевский клуб не практиковал разрешать арендованным футболистам играть против себя. Что изменилось?

- Я не знал, что он будет играть. Важно чтобы Бражко играл и повышал свое мастерство. Могу его только поздравить с хорошей игрой и голом. Меня больше беспокоят ошибки наших игроков в обороне. Это стало ключевым моментом, потому что мы бежали в атаку и хотели забить второй мяч. Не я занимаюсь арендованными игроками. Мне нужно заниматься своей командой.

Когда я был в "Шахтере", то тоже разрешал некоторым арендованным футболистам играть против нас. На этот раз такое решение принимал не я. Меня больше беспокоит наша игра. Было много нервов и суеты. Это позволило сопернику организоваться и выходить в хорошие контратаки, которые заканчивались голами. Желание у наших ребят было большим и оно наоборот им мешало. Они спешили и суетились. Плюс сказался быстрый пропущенный мяч. Особенно нервозность мешала на последнем рубеже, когда нужно было принять верное решение, чтобы вскрыть оборону соперника.

Перед матчем я говорил футболистам, что мы проходим через тяжелый момент. Помимо неудачных результатов появились еще и травмы. То Цыганков вылетел, то Попов. Сегодня ночью забрали в больницу Вивчаренко. Все это сказывается на общем состоянии команды. Раньше у нас никогда не было такого тяжелого периода из-за поражений.

До начала еврокубков у нас было в районе 21-го контрольного матча. 18 раз мы выиграли и три сыграли вничью. Мы были уверены в своих силах. Что случилось сейчас... Это нужно пережить. Мы выдерживаем нагрузки, хорошо двигаемся, но в плане психологии у нас проблемы. Из-за того, что долго не были с родными. Есть много факторов, которые создают нервную атмосферу.

Сейчас нужно настраиваться на следующий матч. Готовиться к "Фенербахче". В чемпионате мы еще сможем наверстать упущенные очки, а в Лиге Европы нужно цепляться за каждую игру. Что касается разницы между матчам в чемпионате и еврокубках, то у нас много пауз в игре. Много раз врачи выходят на поле. Это нервирует. Нет ритма игры. У нас судьи рассказывают каждому игроку, что нужно делать и почему он свистит. Этим пользуются команды, которые ведут в счете.

Поздравляю "Зарю" и их тренера с победой. Они ее добились за счет большого желания. Они не давали нам много свободных зон. Мы же часто ошибались из-за нервозности. Можно обсуждать, какой состав я выбрал, но мы играем через три дня на четвертый, и мне нужно делать ротацию. Не хочу никого винить из тех, кто играл в первом тайме. Нужно было делать замени, чтобы что-то поменять.