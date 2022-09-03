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Тренер Зари: Мы пока не думали о задачах, потому что матчей еще много
Ван Леувен о поединке с динамовцами
Фото: Александр Приходько
Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Леувен прокомментировал
– Мы готовились очень тщательно. Хотели показать форму, которую уже успели вместе набрать. Быстрый гол только придал нам уверенности, и дальше мы пытались реализовать каждый наш момент. Но у нас были некоторые ошибки, над которыми мы будем работать. Моя команда сегодня хорошо в обороне сыграла, поэтому я могу похвалить ребят за такую работу. С первой и последней минуты пытались сделать все для положительного результата.
- Все ли по Вашему плану на сегодняшний поединок сработало?
- Хотим больше держать мяч под своим контролем и создавать больше голевых моментов. И над этим мы будем продолжать работу. Также у нас много молодых игроков, у которых игровой практики на таком уровне достаточно мало, а такие матчи только придают мотивации больше работать.
- Довольны ли Вы комплектацией команды? Какие задачи вы ставите на этот сезон?
- У нас еще есть время, много молодых игроков, еще раз повторюсь, но есть и опытные футболисты, которым есть чем поделиться с молодежью. Задачи... Мы пока об этом не думали, потому что матчей предостаточно, но одно знаем, будем работать на результат - это точно. Постараемся сделать все, чтобы быть как можно выше в таблице.
– Очень поразил гол от Владимира Бражко. Как вам его работа?
- Бражко - это один из самых молодых футболистов нашей команды и он, мне кажется, очень хорошо себя показывает с первых моментов после присоединения к нашему клубу. Владимир прислушивается не только к тренерам, но и к ребятам, которые могут дать ему много полезных советов. Все ребята очень хорошо показывают себя на тренировках и заслуживают того результата, который у нас есть сейчас.
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