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Тренер Зари: Мы пока не думали о задачах, потому что матчей еще много

Премьер-лига
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Ван Леувен о поединке с динамовцами

Тренер Зари: Мы пока не думали о задачах, потому что матчей еще много

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Леувен прокомментировал победу над киевским "Динамо" в рамках 3-го тура УПЛ.

– Мы готовились очень тщательно. Хотели показать форму, которую уже успели вместе набрать. Быстрый гол только придал нам уверенности, и дальше мы пытались реализовать каждый наш момент. Но у нас были некоторые ошибки, над которыми мы будем работать. Моя команда сегодня хорошо в обороне сыграла, поэтому я могу похвалить ребят за такую ​​работу. С первой и последней минуты пытались сделать все для положительного результата.

- Все ли по Вашему плану на сегодняшний поединок сработало?

- Хотим больше держать мяч под своим контролем и создавать больше голевых моментов. И над этим мы будем продолжать работу. Также у нас много молодых игроков, у которых игровой практики на таком уровне достаточно мало, а такие матчи только придают мотивации больше работать.

- Довольны ли Вы комплектацией команды? Какие задачи вы ставите на этот сезон?

- У нас еще есть время, много молодых игроков, еще раз повторюсь, но есть и опытные футболисты, которым есть чем поделиться с молодежью. Задачи... Мы пока об этом не думали, потому что матчей предостаточно, но одно знаем, будем работать на результат - это точно. Постараемся сделать все, чтобы быть как можно выше в таблице.

– Очень поразил гол от Владимира Бражко. Как вам его работа?

- Бражко - это один из самых молодых футболистов нашей команды и он, мне кажется, очень хорошо себя показывает с первых моментов после присоединения к нашему клубу. Владимир прислушивается не только к тренерам, но и к ребятам, которые могут дать ему много полезных советов. Все ребята очень хорошо показывают себя на тренировках и заслуживают того результата, который у нас есть сейчас.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Патрик ван Леувен
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Источник:
ФК "Заря"

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